Чешские мобильные разработки в ФБР, Интерполе и Скотланд-Ярде

Compelson – международная компания со штаб-квартирой в Праге, разработчик новаторского продукта Mobiledit. Компания была создана в 1991 году. Сегодня продукты компании Compelson используются в телефонных магазинах и сервисных центрах по всему миру. А с 1996 года фирма специализируется на анализе данных мобильных телефонов. Душан Кожушник объяснил, что за этим стоит:

— Государству необходимо расследовать как серьезные, так и второстепенные дела и получить информацию по этим делам, которая может быть скрыта именно в мобильном телефоне: с кем и как часто абонент общался, какие еще шаги предпринимал. А поскольку современные мобильные телефоны являются ключевым инструментом в жизни каждого человека, расследование многих серьезных дел действительно идет через информацию в смартфоне. Наша компания начала свою деятельность в 1996 году. Мы стали первыми на мировом рынке, благодаря чему нам удалось завладеть многими передовыми методами следственных техник.

Умение предвидеть развитие технологий

Компания Compelson действительно стала первой на мировом рынке по предоставлении программных обеспечений и продолжает занимать занимать ведущую позиций и по сей день. Насколько трудно чешской компании добиться успеха?

— Наша компания была основана в 1991 году, и вначале мы специализировались в области компьютерной безопасности. Нашим первым продуктом был аппаратный антивирус, который улучшил безопасность настольных компьютеров – MS DOS и более поздних версий Windows. Наш антивирус пользовался большой популярностью. Тогда мы сотрудничали с другой очень успешной компанией Avast, которая и по сей день является одним из наиболее известных и надежных производителей компьютерных антивирусов. Однако мы постепенно отошли от мира компьютерной безопасности к телефонам, так как видели в них будущее. Мы стали первыми в этой области, поэтому нам удалось сохранить свое лидерство на рынке. Нам уже тогда было ясно, насколько важна возможность исследовать содержимое мобильного телефона.

Продукты Compelson применяются для криминалистической экспертизы содержимого телефонов правоохранительными органами, военными и следователями для борьбы с преступностью и терроризмом во многих странах. Знает ли сам создатель программы, где именно используются их система?

— Недавно мы подсчитали количество стран, использующих наши продукты в области безопасности и криминалистике. Мы насчитали 162 государства, то есть нашей системой пользуются практически везде.

Обратная сторона медали

Кроме расследований в области криминалистики, продукты Compelson могут использоваться для защиты конфиденциальности. Но к сожалению, данное программное обеспечение может действовать не только во благо. И если в демократических странах ею пользуются для раскрытия преступлений, то в странах с тоталитарным режимом она может быть использована для слежки за людьми.

— Мы предоставляем наше программное обеспечение лишь проверенным партнерам, и нам неизвестно, чтобы какой-либо политический режим им злоупотреблял, хотя у нас нет возможности полностью контролировать эту сферу деятельности. Однако мы сотрудничаем с Министерством иностранных дел Чешской Республики, поэтому, конечно, наша деятельность полностью соответствует чешскому законодательству.

Программа, положившая начало мобильному анализу в криминалистике, называется Мobiledit. Основные функции программы: полное управление контактами; перенос данных телефона и управление телефоном с компьютера; импорт и экспорт данных телефона, также возможность резервного копирования и восстановления данных. Насколько сложно развивать и поддерживать такую программу с учетом разнообразия моделей и брендов мобильных телефонов и постоянного развития технологий в этой сфере?

— Мы используем свое ноу-хау, чтобы развивать эту программу, так как и сами мобильные телефоны постоянно обновляются. Мы построили судебную экспертную лабораторию в Праге, где принимаем телефоны у полиции или судебных экспертов. Из этих телефонов мы можем извлечь существенно больше данных и доказательств, чем полиция или даже специализированные институты в Чешской Республике.

Реальные раскрытые преступления

Впрочем, криминалистика и расследование преступлений – это область, которую многие знают лишь по детективным романам или фильмам. Душан Кожушник подчеркнул, что их программа помогает раскрывать реальные преступления:

— Таких случаев было много, я сам знаю лишь малую часть. Однако один случай был широко представлен в средствах массовой информации: благодаря экспертизе мобильного телефона стало возможным не то что расследовать, но и вообще завести уголовное дело в Словакии по факту убийства журналиста Куциака. Переписка в его мобильном телефоне была обнаружена с помощью зашифрованного приложения, созданного нашей компаний, и стало ясно, что речь идет о заказном убийстве. Думаю, этот пример достаточно ярко показывает, насколько важны подобные программы. Классическая криминалистика использует такие методы, как отпечатки пальцев, ДНК и так далее, но в современном цифровом мире этого недостаточно. Так что это очень важный пример.

Общение помогает в развитии

В настоящее время Душан Кожушник находится в Соединенных Штатах, где у него запланирован курс лекций. Целевая аудитория – сотрудники полиции и судебные эксперты. Основная тема – улучшение системы исследования мобильных телефонов, разблокировки, защиты от взломов и многое другое. Учитывая такую активную программу, остается ли время на исследовательскую работу в собственной компании?

— Я активно участвую в разработке нашей продукции, во время путешествий я встречаюсь с другими экспертами в этой области. Кроме того, я много общаюсь с нашими пользователями, благодаря чему знаю о необходимости новых обновлений или возникших проблемах. Это огромное преимущество – находиться в контакте с пользователями и профессионалами. А в современном мире, когда благодаря интернету все постоянно на связи, я могу ездить по миру, читать лекции и в то же время участвовать в разработке новых программ.

Стремительное развитие телекоммуникационных технологий превратило мобильный телефон в неотъемлемый атрибут современного мира. В прошлом, 2018 году, количество загрузок разнообразных приложений для смартфонов возросло до 194 млрд по сравнению со 101 млрд в 2016 году. Глобальная мобилизация стимулирует развитие отрасли мобильных разработок, так что тем, кто работает в области IT отдыхать не приходится. Душан Кожушник рассказал о своих дальнейших планах:

— Я и моя команда планируем отдохнуть после поездки в США, так как я читал лекции в разных штатах, сменил несколько часовых поясов. После небольшой передышки мы отправимся в Индию, где у нас также много клиентов и партнеров. Кроме того, мы часто выигрываем здесь различные тендеры, так что работы очень много. Мы сотрудничаем с правительством, вернее, с отдельными правительствами в отдельных штатах Индии, так что, возможно, поездок в Индию будет несколько. В Чехию мы планируем вернуться в начале следующего года.