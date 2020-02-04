Чешские лыжи под прикрытием звучных брендов

Производство лыж начинается с качественного выбора древесины. В Новом-Месте-на-Мораве используют при производстве как беговых, так и горных лыж преимущественно тополь и бук. Иногда прибегают и к более редким и экзотическим материалам, например бальзовому дереву.

«Материал сначала год, два сохнет естественным образом. Важно, чтобы процесс происходил в течение всего года, то есть при самых разных погодно-климатических условиях. А затем мы его держим еще в специальных сушилках», - рассказывает в репортаже «Чешского Радио» Петр Кутал, менеджер компании Kästle CZ.

Перевоплощение куска дерева в лыжи включает в себя целый ряд процессов, начиная с резки, оттачивания, шлифования, склеивания и прессования компонентов и заканчивая их лакировкой.

«Все происходит поэтапно, поэтому производство одной пары лыж занимает месяц – два, прежде чем из куска дерева возникает готовый продукт», - продолжает Кутал, объясняя при этом, что его фирма производит как сэндвичевые, так и кэповые лыжи.

«Лыжи технологии «сэндвич» предназначены скорее для обычного пользователя. В форму впрыскивают синтетический наполнитель, потом их прессуют при температуре около 150 градусов. Интересно то, что чешский акробат Алеш Валента выиграл олимпийскую медаль как раз на сэндвичевых, то есть на полиуретановых лыжах».

Некоторые производственные процессы автоматизировать не удается и, наверное, никогда не удастся, продолжает специалист. Например, оснащение лыж резиновой лентой, поглощающей вибрации во время езды. Это делается исключительно вручную.

Что касается экономического аспекта производства, в настоящий момент свободных мощностей у завода уже нет. От новых заказов приходится отказываться.

«До конца года новые заказы уже приниматься не будут. 60% продукции у нас заказывают крупные зарубежные компании, а 40 % выпускаем и продаем мы сами», - говорит менеджер компании Kästle CZ, которая ежегодно производит около 120 тысяч пар лыж и сноубордов. Закупают их норвежская компания Åsnes, французская фирма Salomon, а также словенская Alpina.

В течение пяти лет чешская фирма планирует удвоить производство, говорит директор Kästle CZ Владимир Душанек.

«Речь идет об инвестициях, исчисляемых сотнями миллионов крон. Планируем строительство новых зданий, а также внедрение новейших производственных технологий с применением робототехники», - сообщил Душанек «Чешскому Радио».

Кроме Kästle CZ поставляет треть своей продукции за рубеж другой чешский производитель лыж – компания Lusti.

«Если учесть размеры нашей страны и тот факт, что мы не являемся альпийским государством, то 4-я позиция среди экспортеров лыж и 5-я среди производителей лыжной экипировки - это прекрасный результат», - говорит экономист компании Deloitte Филип Микел. Чехия в этом плане уступает лишь Австрии, Франции и Германии.

Что касается экспорта крепления для лыж, то Чешская Республика занимает в мире второе место.