Чешские книги, которые вы должны знать

В редакции Radio Prague International родилась идея провести исследование и найти ответ на вопрос, какие произведения чешских авторов переведены на мировые языки (английский, немецкий, русский, испанский, французский). Не менее важной задачей является знакомство иностранной аудитории с жемчужинами чешской литературы.

Цель проекта — представить лучшие, наиболее известные и популярные произведения чешской прозы и поэзии прошлого, а также привлечь внимание аудитории к современным авторам: национальная литература дает возможность изучить реалии чешской жизни.

Как составлялся список?

Есть книги, в номинации которых нет сомнений. Каждый чех знает «Бабушку» Божены Немцовой. Этот роман является обязательным к изучению в школьном курсе литературы, многие знают и любят его экранизацию. Поэтому никого не удивило, что книга эта хорошо известна за границей и была переведена на ряд иностранных языков. Роман «Похождения бравого солдата Швейка», главного героя которого нередко считают собирательным образом обычного чеха, хорошо известен за рубежом — он был переведен на 58 языков.

При выборе номинантов мы опирались также на Кanon-100 — список радиостанции «Влтава» Чешского радио, составленный в ходе опроса к столетию основания Чехословацкой республики. При подготовке рейтинга эксперты и литературоведы выдвигали на голосование прозаические и поэтические произведения, из которых слушатели выбирали лучшие по своему усмотрению. Однако приходится признать, что далеко не все произведения, вошедшие в Кanon-100, были переведены на другие языки. Что касается современных авторов, то мы исходили из рекомендаций Чешского литературного центра и Чешских центров науки и культуры за границей, которые представляют произведения чешских писателей за рубежом на языке целевой аудитории.

Клише и удивительные открытия

В процессе работы мы открыли много интересных фактов. Например, что популярность отдельных книг сильно отличается в разных странах мира, и это касается даже самых культовых произведений. Например, «Похождения бравого солдата Швейка» необыкновенно популярны в России, а в англосаксонской среде этот роман приняли прохладно. То же касается и современных авторов: к примеру, Марек Шинделка стал звездой последних лет в литературном мире Нидерландов, а на другие языки его произведения не были переведены. В Польше чешские романы раскупаются так быстро, что на их публикацию не нужны никакие гранты и субсидии. Некоторые книги, описывающие повседневную чешскую реальность и потому считающиеся типично чешскими (например, «Команда Клапзуба»), пользуются огромной популярностью в мире. Чешская Республика стала почетным гостем на книжной ярмарке в Лейпциге в 2019 году, в результате чего количество переводов на немецкий язык значительно выросло.

С февраля мы начинаем серию передач, в которых расскажем о книгах, заслуживающих того, чтобы с ними познакомиться и прочитать их. Мы считаем, что как классическая, так и современная чешская литература сможет найти своего читателя не только в Чехии, но и за рубежом. Автором сценариев всех выпусков является известная чешская писательница Павла Горакова, в каждой серии мы будем знакомить вас с разными авторами. В аудиоформате вы сможете услышать интервью с литературоведами, переводчиками и писателями, которые постараются поближе познакомить вас с выбранными произведениями. Мы верим, что каждый наш выпуск подарит вам незабываемый вечер с чешской литературой!