Чешские исследователи разыскивают субмарину Третьего рейха

Субмарины Усти-на-Лабе и Карловы Вары

«Таких подводных лодок, которые были названы именами городов их покровителей, во времена протектората Богемии и Моравии было несколько. Можно упомянуть субмарины Усти-на-Лабе или, например, Карловы Вары. Все они погребены на недосягаемых глубинах Aтлантики, одна-единственная либерецкая с большой долей вероятности находится на глубине, на которую еще можно опуститься»,

- рассказал Иван Роус, сотрудник Северо-Чешского музея Либереца.

С целью розыска сумбмарины в Либереце в 2018 г. была создана специальная команда, в состав которой входят исследователи Северо-Чешского музея и Технического музея Изерских гор, а также опытные водолазы. Группа изучила архивы в Германии, Англии, Франции и осуществила испытательное погружение к скелету другой субмарины, затонувшей в Бискайском заливе.

Историки в роли водолазов

В настоящее время чешские историки Иван Роус и Павел Шерцл обучаются дайвингу, чтобы в этом году лично принять участие в розысках подлодки вместе с другими водолазами.

– Прежде всего мы должны поблагодарить нашего главного инструктора Петра Фатека из либерецкой школы подводного плавания NAUTICO, так как члены этого объединения с самого начала участвуют в нашем проекте поиска U-206. Петр нам сам предложил начать обучаться дайвингу, чтобы мы могли опускаться с остальными водолазами на большую глубину. Конечно, задача для нас была не из простых, но к сегодняшнему дню мы за рекордно короткий срок достигли уровня Advanced Open Water Diver (AOWD), то есть приобрели опыт и отработали навыки для погружения на глубину 30 метров. Вскоре мы также отработаем программу погружения на обогащенном воздухе Nitrox, то есть на смесях найтрокс,

– рассказал «Чешскому Радио» Иван Роус.

– Сколько времени понадобилось ученым для освоения программы погружения в рамках спецкурса?

– Mы тренируемся примерно год, а либерецкий бассейн используем в качестве дополнительной площадки. Мы стремимся использовать каждую свободную минуту, чтобы погрузиться в воду. Конечно, в данном случае это «репетиция» в условном пространстве, а вот настоящее испытание нас ожидает в природных условиях. В рамках специализированных курсов мы выжимаем из себя максимум,

– дополняет рассказ коллеги историк Павел Шерцл

Третий рейс U-206 стал последним

Подводная лодка была украшена гербом Либереца, т. е. Рейхенберга. На ее борту находились описание и фотографии города, а также документы об установлении покровительства города над подлодкой. Несколько дней до спуска на воду они были вручены лично Опицу в либерецкой ратуше. Историкам удалось выяснить, что U-206 Reichenberg во время первого похода патрулировала район между Ирландией и Гренландией, где потопила британское рыболовное судно, a во время второго похода в октябре 1941 – еще два судна Соединенного Королевства.

Третий рейс для либерецкой подлодки, несущей смерть, стал последним.



«Субмарина отчалила 29 ноября 1941 года, и это единственное обстоятельство, в котором мы совершенно уверены. Через день она должна была послать в заранее условленное время сигнал и выйти на радиосвязь, но в то время она уже лежала на дне Бискайского залива. Наиболее вероятным мы считаем предположение, что U-206 Reichenberg взорвался на британской мине и утонул»,

– рассказал Иван Роус.

Группа чешских исследователей нашла в британских архивах планы подводных минных полей, с помощью которых определила территорию возможного нахождения останков лодки. В Англии чехи побывали и в аэропорту, из которого поднимались в воздух пилоты, сбрасывавшие мины в Бискайский залив, и стремились найти здесь рапорты о том, целился ли кто-то в субмарину Reichenberg.