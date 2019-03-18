Чешские граждане на службе ФСБ

Редактор «Респекта» Ондржей Кундра ранее уже комментировал отчет чешской контрразведки в лице Информационной службы безопасности (BIS) о деятельности за 2018 год. Он нашел его «одним из самых удачных за последние годы», несмотря на то что граждане Чехии так и не узнали конкретных имен выявленных контраззведкой шпионов и взаимосвязей между ними.

Ответственность за то, что информация об отчете вышла наружу, несет президент Милош Земан, неоднократно начиная с прошлого года критиковавший BIS за «преувеличение масштабов деятельности российских спецслужб», сообщает Respekt.

6 декабря декабря Милош Земан в еженедельном интервью для телеканала TV Barrandov критически отозвался о бездоказательном, по его мнению, сообщении чешской контрразведки о присутствии в Чехии большого числа российских и китайских шпионов. По словам президента, в закрытых докладах спецслужбы такая информация отсутствовала. Критика президента последовала после ознакомления с годовым отчетом BIS, опубликованным 3 декабря. В этом документе действия России были названы «главной угрозой для безопасности страны».

«За шесть лет не было ни одного конкретного сообщения о том, что удалось раскрыть хотя бы одного-единственного, русского или китайского шпиона», - заявил в связи с этим ранее глава государства, подчеркнувший, что он ознакомлен и с более детальной частью анализа, которая не предназначена широкой общественности. «Однако поскольку она не содержит упоминания конкретных имен, предоставленный отчет можно рассматривать всего лишь как болтовню», – подытожил в 2018 году Земан.

Некоторые из лиц, посвященных в закулисье чешской разведки, интерпретировали нелестное высказывание президента как стремление Пражского Града отстранить от дел якобы неугодного российской стороне руководителя BIS Михала Коуделку, что заставило Информационную службу безопасности хотя бы частично раскрыть свои карты.

Отказ в аккредитации

«За последние пять лет мы предотвратили деятельность десятков российских и китайских шпионов, отказав им в аккредитации в Чешской Республике или путем достижения договоренности, что они покинут нашу страну «без лишнего шума», – реагируя на слова Милоша Земана, сообщил в пресс-релизе в декабре 2018 года Михал Коуделка. «Законных адресатов наших извещений в начале 2018 года мы оповестили о том, что нам удалось разбить разведывательную сеть одной из российских спецслужб, действующих на чешской территории, и полностью парализовать ее деятельность»

Пражская шпионская группа сотрудничала с «ячейками» в других странах

Тем не менее, более конкретные детали относительно того, о какой именно разведывательной сети идет речь, Михал Коуделка не сообщил, несмотря на то что с момента данного заявления прошло несколько месяцев.

«Мы не посвящаем в подробности конкретного дела широкую общественность», – отметил на днях пресс-секретарь BIS Ладислав Штиха. Согласно данным издания Respekt, собранным на основе собственного журналистского расследования в России и Чехии, длившегося несколько месяцев, были обнародованы некоторые новые факты.

– Oперация чешских спецслужб, нацеленная на предотвращение шпионской деятельности иностранных агентов, достигла кульминационного момента в начале 2018 года. Каковы ее итоги?

Как пишет Respekt, задержана был группа граждан Российской Федерации и еще несколько русских, в прошлом ставших гражданами Чешской Республики. Собранные в течение нескольких лет доказательства подтверждают, что они занимались шпионской деятельностью. Группа действовала под прикрытием двух компаний, работавших в Праге и специализировавшихся на продаже аппаратного и программного обеспечения компьютерной техники. Наряду с этим сотрудники фирм планировали хакерские атаки с помощью системы, которой были снабжены компьютеры, находившиеся в распоряжении этих компаний.

– Каким образом в Чехию попадала вся эта техника?

Технику транспортировали через другие государства из России, причем непосредственно на чешской территории компьютеры перевозили на автомобилях российского посольства с дипломатическими номерами. Через посольство РФ техника попадала в упомянутые компьютерные фирмы. Сотрудники фирм были рекрутированы из рядов членов Федеральной службы безопасности, деятельность которой предусматривает крайне широкие полномочия, в том числе ведение разведывательной деятельности в интересах безопасности России.

По словам британского журналиста Эдварда Лукаса, занимающегося деятельностью российских спецслужб, ФСБ проводит слежку за неугодными путинскому режиму лицами на территории России, а также занимается сбором данных и шпионажем за пределами своего государства. Как далее пишет Respekt, в последние годы российские хакеры все чаще совершают целевые атаки на Западе. В США считают, что подконтрольные ГРУ специалисты вмешивались в процесс американских выборов в 2016 году. Немецкие секретные службы в прошлом году сообщили о стремлении хакеров из РФ совершить кибератаку на правительственную сеть ФРГ. Власти Нидерландов информировали о предотвращении взлома со стороны России сети Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия. Она занимается расследованием материалов уголовного дела об отравлении бывшего офицера Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В отчете чешской BIS в свою очередь указывается на причастность к атакам на чешский МИД российских хакеров.

– Согласно информации журнала Respekt, раскрытая хакерская команда сотрудничала с аналогичными группами в других странах?

Да, и эти ячейки вели кибератаки координированно, также на цели за рубежом. Причем техника размещалась в нескольких местах, чтобы усложнить раскрытие деятельности спецлужбами других государств.

MВД взвешивает введение критериев безопасности для желающих стать чешскими гражданами

В прошлом отечественные СМИ не раз обращали внимание на то, что некоторые россияне оформили гражданство Чехии "при невыясненных обстоятельствах". С 1993 года гражданство ЧР было предоставлено 4764 россиянам, в последние годы наметился рост их числа. На конец 2018 года в Чехии проживало 38 223 граждан России.

Mинистерство внутренних дел в настоящее время взвешивает возможность определять, кто из просителей гражданства соответствует, помимо прочего, критериям безопасности. Почему обладателями чешских паспортов стали также люди, сотрудничающие с российскими спецслужбами, МВД не объяснило, пишет Respekt.

Член Совета правительства Чешской Республики по вопросам национальных меньшинств Алексей Келин намерен поднять вопрос предоставления гражданства Чехии россиянам на ближайшем заседании совета, возглавляемого премьером Андреем Бабишем. «Некоторые вещи по сравнению с прошлым изменились, стали более прозрачными. Однако необходимо и далее интересоваться тем, кто и когда стал гражданином Чехии, а чье заявление о предоставлении гражданства, наоборот, не было удовлетворено. Oчевидно, что это (предоставление гражданства) может также представлять угрозу безопасности страны», – полагает Алексей Келин.