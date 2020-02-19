Чешские города Жатец и Доксы скрестили шпаги за историческую статую льва – часть памятника павшим воинам

Лев из бронзы некогда возвышался на центральной площади Жатеца на гранитном постаменте высотой в четыре с половиной метра, на котором были выгравированы фамилии 403 павших. В городе более семидесяти лет бытовало мнение, подкрепленное высказываниями местных историков и очевидцев, о том, что лев, созданный на пожертвования жителей Жатеца, был после Второй мировой войны уничтожен.

«Я был в восторге. Так как сам состою в подразделениях активного запаса, то воспринимал это так, будто удалось вернуть памятник павшим друзьям, пусть и павшим сто лет назад», - поделился своими впечатлениями Пршемысл Валашек, который, увидев льва во время отдыха в Доксах, вспомнил о статуе, сохранившейся на старых почтовых открытках Жатеца.

На самом деле, неизвестные тайно сняли льва с постамента и скрыли его еще в 1942 году, в разгар Второй мировой войны, чтобы статую не постигла участь большинства колоколов и изделий из металла, то есть чтобы он не оказался расплавленным и использованным для военных нужд. В 1948 году Жатецу было предложено выкупить льва обратно, однако, так как он фактически являлся частью немецкого памятника, город не проявил к статуе никакого интереса, и слепок в итоге попал в пункт приема вторсырья.

Там его по полной случайности обнаружил Станислав Гора, директор машиностроительного училища в г. Чешска-Липа. Педагог, сумевший оценить историческую ценность находки, выкупил статую и решил установить ее перед зданием школы. Однако на площадке перед школьным учреждением в итоге был размещен военный истребитель.

Тогда директор Гора вместе с друзьями поставил льва на скале над дачным поселком в Старе-Сплавы в Доксах, где он простоял десятки лет.

«Когда я начал интересоваться, откуда лев взялся над дачным поселком, то мне сказали, что директор школы в г. Чешска-Липа купил его в пункте приема отходов. А я знал, что наш - жатецкий лев - был в свое время сдан туда же, соответственно у меня закралась мысль, что это он и есть», - рассказал «Чешскому Радио Север» Пршемысл Валашек.

Петр Голодняк из Музея г. Жатеца сначала посчитал телефонный звонок от Иво Валашека, в котором тот извещал его о нахождении статуи, неудачной шуткой.

«Я подумал, что это - явная дезинформация, так как на протяжении десятилетий все были убеждены в том, что жатецкий лев после войны был уничтожен», - заявил Голодняк.

Жатец в лице старосты Зденьки Гамоусовой теперь требует возвращения статуи. Идея получила широкую поддержку особенно после того, как местные отвергли предложение установить на жатецкой площади им. Неруды современную пластику коня, стоящего на пивных кружках, созданную скульптором Михаэлом Габриэлем. Народ посчитал ее безвкусицей.

Бронзовый лев, однако, уже давно является собственностью города Доксы, где он простоял более полувека. В 1990-х, когда вандалы сбросили статую со скалы, администрация Докс заказала и оплатила его реставрацию, а затем нашла для нее новое место – местный парк.

«Ни в коем случае. Жатец разве что может сделать себе копию, но льва мы не отдадим. Спустя столько лет он уже наш», - заявила региональному изданию ежедневника iDnes староста Докс Эва Бурешова.