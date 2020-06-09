Чешские фирмы возьмутся за увольнения

Места может лишиться 400 тысяч человек, предупреждают правительственные эксперты. О сокращении штатов заявляет в пять раз больше компаний, чем до начала пандемии коронавируса – 14% компаний. Это худший показатель Чехии с 2008 года. Данные содержатся в «Индексе трудового рынка» ManpowerGroup.
По прогнозу экспертов Национального экономического совета правительства, биржи труда в ближайшие месяцы могут получить около 400 тысяч новых заявлений от потерявших работу граждан. По последним данным уровень безработицы в Чехии, которая уже потеряла характеристику самой благополучной в этом отношении страны, составляет 3,6%. Однако, судя по озвученным предположениям, этот показатель может быстро подобраться к границе 10%.
То, что происходило с чешской экономикой последние несколько месяцев из-за эпидемии, подчеркивает менеджер ManpowerGroup Иржи Галбрштат, не имеет прецедента. Специалисты, однако, ожидали, что будет еще хуже. .
– «Негативный вариант развития ситуации допускается в большей части секторов чешской экономики. Хуже всего положение в гостиничном и ресторанном бизнесе. Тут эпидемия коронавируса нанесла самый жестокий удар. Об увольнениях говорят представители 29% фирм этой отрасли».
Отели, рестораны, частично транспорт – это сфера обслуживания туристов, в которой в Чехии трудятся четверть миллиона человек.
Тяжелее всего ситуация в Праге, хотя чешская столица всегда считалась самым экономически благополучным регионом.
«Именно в Праге сконцентрирована большая часть гостиничных и ресторанных предприятий, а также иных компаний сферы услуг, которые максимально зависимы от иностранных клиентов. В других регионах страны ситуация будет лучше. В этом году большая часть чешского населения планирует провести отпуск в родной стране. В Праге же положение иное, здесь всегда были важны иностранные туристы.
В чешской столице также находятся головные офисы крупных международных фирм. Их работа сейчас была подавлена. В Праге сконцентрирована большая часть компаний, предоставляющих финансовые услуги, этот сектор зависим от актуального экономического цикла», – разъясняет Иржи Галбрштат.
Однако есть сферы, которые в меньшей степени подвержены влиянию такого рода кризиса, который Чехия и весь мир переживает в результате эпидемии коронавируса. Двоякая ситуация, например, в IT-сфере.
– «В IT-секторе сейчас наблюдается большое движение. Часть компаний массово избавляется от программистов, которых совсем недавно с большим трудом искали, а иные, наоборот, нуждаются в работниках и пытаются поглотить часть специалистов, уволенных конкурентами. Не столь восприимчивы к экономическим колебаниям, например, сектор производства и поставок электричества, воды, газа. Здесь можно также вспомнить о государственном секторе – административный сегмент, образование, вооруженные силы. В их случае разговоров о сокращении штатов сейчас не ведется, скорее даже наоборот. Возможности на рынке труда еще не исчерпаны».
По данным ManpowerGroup большая часть компаний ныне сохраняет оптимизм. 56% участников исследования заявляют, что к нормальному плану приема новых сотрудников они вернутся в течение последующих 12 месяцев, 31% из них говорит о 3 месяцах. Многое, однако, будет зависеть от потребителей продукции чешских компаний, важно, чтобы не были отменены уже осуществленные заказы.
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