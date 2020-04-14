Чешские археологи: суданский Шакадуд дает надежду на научный прорыв

Какой была стратегия выживания в отдалении от Нила?

Ученые хотят понять, каким образом древнее население Судана сумело выжить в экстремальных условиях, и по возможности и получить свидетельства о первых земледельцах в долине Нила; река образовалась по меньшей мере уже тридцать млн лет назад.

Как можно предположить на основе предварительных раскопок, Шакадуд с археологической точки зрения является очень ценным. Область расположена примерно в шестидесяти километреах на восток от Нила, практически посередине сухой саванны. Чешская экспедиция, с членами которой археолог и египтолог Ладислав Варадзин тесно сотрудничает, находится в этом регионе уже более десяти лет. В настоящее время ученые хотят отдалиться от Нила. Благодаря налаженному сотрудничеству с суданскими учреждениями по охране памятников истории чехам удалось получить разрешение на посещение новой местности в окрестностях Шакадуда.

В Шакадуде сложилась другая модель хозяйствования

– Чем эта область так примечательна?

По всей видимости, область была заселена в период с шестого по второе тысячелетие до н.э., то есть мы перенесемся во времена существования групп поздних охотников – собирателей и первых аграриев. Собиратели кормились вблизи источников воды, сегодня уже не существующих озер на территории современной Сахары. А область Шакадуд как раз расположена за пределами водоемов. Оказывается, что у местного населения существовала совершенно другая экономическая система, другие закономерности хозяйствования. Они не могли полагаться на рыболовство, на ловлю крупных животных, которые приходили на водопой к озерам, рекам и лужам. Это одна из основных причин, почему нас настолько интересуют эти места,

– рассказал Л. Варадзин.

Масштаб изменений поражает воображение

В данный временной промежуток на севере Африке происходили наиболее существенные климатические изменения. Даже пустыня Сахара когда-то была зеленым оазисом, люди не были лишены доступа к воде. Некотые ученые предполагают, что в ближайшие сто лет, а может еще в текущем столетии, она опять могла бы «позеленеть» вследствие глобального потепления и сдвижения муссонов. Однако чешских ученых на данном этапе интересуют другие аспекты ее прошлого.

Это были самые драматичные изменения климата за последние десять тысяч лет. И в этих условиях люди оказались способны жить, не будучи зависимыми от таких естественных источников пропитания как обитающие у водоемов или непосредственно в водных артериях животные. Каким образом люди смогли адаптироваться к постоянно ухудшающимся условиям, при этом никуда не мигрируя? Им пришлось радикально изменить экономическую модель хозяйствования и подход к социальному обустройству. Все это обывателям Шакадуда, несомненно, удалось, и нам очень важно понять, благодаря каким факторам и каким именно образом,

– объяснил в интервью Radio Prague International Ладислав Варадзин.

Чешский египтолог рассказал, что местные жители жили не разрозненными семьями или племенами, а группировались, видимо, вокруг одной точки, что в Африке в те времена было совершенно нетипичным явлением. Благодаря этому в одной местности могло сохраниться великое множество предметов домашнего обихода, обрядовых предметов, орудий труда из камня, звериных костей. И, возможно, захоронений древних обитателей.

Откуда происходило продвижение аграрных технологий в Африку?

Нам известно, что там сохранились впечатляющие последовательные культурные наслоения. Это огромная редкость, что касается упомянутого периода и Северной Африки в целом. Охотники – собиратели, например, создавали изделия из глины. Мы надеемся, что нам удастся выяснить, какие источники продовольствия они могли использовать. По сути, напрашивается вывод, что население питалось пищей растительного происхождения. Ввиду этого мы питаем надежды, что экспедиции удастся найти начало культивации съедобных дикорастущих культур и вообще земледелия. До сих пор предполагалось, что земледелие проникло в область Африки с территории Ближнего Востока, зоны Плодородного полумесяца.

Американо-суданская группа не завершила начатое исследование

Исследования в этой области могли бы стать выдающимся вкладом в поиск верного ответа на заданный вопрос. А это, в свою очередь, имеет огромное значение не только с точки зрения изучения Африки, но и с точки зрения исследования общемирового археологического наследия.

Группа Л. Варадзина, которая отправится в Шакадуд в составе примерно тридцати человек, не является первопроходцем в области этих исследований. В начале 1980–х годов здесь работала американо-суданская экспедиция, однако ей по неизвестной причине не удалось завершить работу.