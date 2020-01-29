Чешская Wave – светит и греет

Староста Миколайиц Мартин Крупа совет инженеров «Технического университета» только хвалит. Благодаря единой системе, включающей в себя солнечные панели, аккумуляторы и автономную установку Wave, сегодня теплом и электричеством обеспечены не только магазин с круглосуточно работающими холодильниками и морозилками, но также станция пожарной охраны, штаб-квартира сельской администрации, да еще и в местный трактир. Предложенная «Университетским центром энергетически эффективных зданий» когенерационная микроэлектростанция Wave, работающая за счет сжигания древесной щепы, обеспечивает еще функционирование местной аварийной системы.

– «Все оборудование спрятано в одном единственном контейнере. Система работает автономно. На здании администрации стоят датчики наблюдения за чистотой воздуха и его насыщенностью золой. Могу сказать, что качество воздуха в нашем населенном пункте значительно улучшилось. Оно и понятно, так как мы уже топим не углем, а качественными деревянными отходами».

В основе работы системы микроэлектростанции Wave лежит так называемый «Органический цикл Ренкина», когда вместо воды и водяного пара в термодинамическом цикле задействована органическая жидкость.

«Агрегат полностью автоматический. Единственное, что нужно делать, так это раз в месяц высыпать в бак ближайшей помойки содержимое двух маленьких контейнеров на золу. И все готово!» – говорит глава муниципалитета.

Полученная тепловая энергия используется для отопления, а электричество – частично служил для обеспечения работы электрооборудования, а частично складируется в аккумуляторах. Подключенная к ним аварийная система позволит пережить длительное отключение общей электросети, например, во время зимней снежной бури.

– «В экстренных планах каждого населенного пункта обозначены места, где жители могут спрятаться. В этих убежищах должно быть тепло и светло, а также там будет работать телевизор, по которому можно узнать о происходящем вокруг. Вероятнее всего только в этом экстренном убежище, например, в случае серьезных природных катаклизмов, будет работать телевизор, так как там есть автономные источники энергии, тогда как в вокруг электричества не будет вовсе. Благодаря аварийной системе и источникам тепла и электричества сможет работать также наше пожарное подразделение – будут заряжаться рации и аккумуляторы заглохших автомобилей…»

Разработанная «Техническим университетом» (ČVUT) автономная отопительная и электрическая система Wave, успешно тестируемая в моравском селе Миколайици, может быть расширена с целью обеспечения энергией относительно крупных производственных объектов.

Над этим работает группа инженеров Якуба Машчука из «Университетского центра энергетически эффективных зданий»: «Пока это теория, но рассматривается и промышленное применение, когда, например, система Wave будет соединена с сушилкой пиломатериалов. Такой комплекс можно применять в местах, где нет электрификации. Производителю уже не придется, например, лишний раз перемещать и транспортировать куда-то лесоматериал».