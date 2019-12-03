Чешская средневековая мадонна останется на чужбине

Победителем аукциона стал Метрополитен-музей

Представители чешской Национальной галереи лелеяли надежду приобрести «Мадонну с младенцем на троне» (Trůnící Panna Marie s dítětem) 30 ноября на аукционе в Дижоне, где икона в этом году неожиданно была обнаружена, став наконец владельцем хотя бы одной работы Мастера, чьи картины галерее лишь одолжены цистерцианцами, хотя и на долгое время.

Однако надежда чешских экспертов не оправдалась: стоимость этой иконы XIV века размером 22 x 20 см превзошла все их ожидания. Уникальное произведение искусства, написанное в Богемии около 1350 года, в итоге приобрел нью-йоркский Метрополитен-музей за пять миллионов евро (127,7 млн крон). Один из крупнейших музеев мира купил шедевр на торгах через свое доверенное лицо, галерею Benappi Fine Art, сообщило агентство AFP.

Предполагалось, что стартовая цена лота составит от 400 000 до 600 000 eвро (10,2 – 15,3 млн крон), нo стоимость иконы, сформировавшаяся в ходе торгов как последняя, увеличилась более чем восьмикратно.

Торги проводил аукционный дом Cortot & Associés, который вел трансляцию аукциона онлайн. Из соображений безопасности принимались предложения непосредственно от присутствующих или по телефону.

Мастер Вышебродского алтаря, одна из ключевых фигур готики XIV века, считается автором девяти алтарных образов, созданных для монастыря цистерцианцев в Высшем Броде на юге Чехии. Цикл знаменует собой очень важный этап чешской истории искусства и представлял огромную ценность уже в XIV столетии, когда был создан по заказу Петра I из Рожмберка, самого могущественного и богатого в Чешском королевстве после Карла IV. Некоторые из алтарных картин были написаны не самим Мастером, а его учениками в пражской мастерской, где создавались произведения не только для монастыря Высшего Брода, но и других городов. К такому мнению ранее пришли чешские искусствоведы.

Французская семья не подозревала, что завтракает рядом с шедевром мирового масштаба

Большим сюрпризом для чехов стало известие о том, что одна из картин Мастера Вышебродского алтаря каким-то образом оказалась во Франции. Владельцем «Мадонны с младенцем на троне», написанной на дереве темперой, являлась дижонская семья, совсем не подозревая, что ее представители в трех поколениях наследовали бесценное произведение одного из самых значительных чешских представителей зрелой готики.

«Владельцы полагали, что картина является обычной декоративной деревянной панелью, и хотели продать ее вместе с серебряными предметами и мебелью для ванной, не представляющими особой ценности»,

– сообщил эксперт кабинета Turquin Paris, организатора французского аукциона. Французские СМИ пишут, что «на обратной стороне иконы была найдена надпись черными чернилами Cimabue, сделанная, вероятно, в середине XIX века».

За подлинность произведения ручались чешские искусствоведы, куратор пражской Национальной галереи Ольга Пуйманова и специалист по готической живописи Института истории искусств ЧР Ян Клипа. Эксперты обнаружили множество связей между ранее признанными произведениями Мастера и недавно найденной иконой. В том числе расположение драпировок, выражение лика Богоматери и нежные жесты, столь характерные для его творчества.

Мастеру также приписывается ряд не связанных с Вышебродским алтарем работ - например, «Мадонна из Вевержи».

Цена в разы превысила реальную стоимость, сетует Минкульт

«Я беседовал с представительницей Метрополитен–музея. Она сообщила, что в случае необходимости американцы готовы были заплатить за икону еще более высокую цену», – рассказал репортер «Чешского телевидения» Ян Шмид, наблюдавший за аукционом непосредственно на месте его проведения.

Выделить необходимую сумму не представлялось возможным, сообщили представители Минкульта Чехии.

«К сожалению, приобрести этот шедевр нам не удалось. Конечно, мы испытываем в связи с этим определенную грусть. Тем не менее, мы одновременно убеждены в том, что он ушел с молотка за цену, в разы превышающую реальную стоимость»,

– отметила в интервью «Чешскому радио» пресс-секретарь Министерства культуры Михаэла Лагронова.