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Чешская помощь Эфиопии

Эва Туречкова
15-11-2019
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Образование, промышленность, неправительственный сектор – таковы три главных направления, которые чехи помогают развивать в Эфиопии в рамках гуманитарной помощи и проектов по развитию этого региона. Африканское государство входит – наряду с Боснией и Герцеговиной, Грузией, Молдавией, Камбоджой и Замбией - в список так называемых приоритетных стран Министерства иностранных дел Чехии на период с 2018 по 2023 г.

Томаш Петршичек, фото: oficiální Twitter Tomáše PetříčkaТомаш Петршичек, фото: oficiální Twitter Tomáše Petříčka Чехия реализует в Эфиопии программы помощи уже с 2001 года. В нынешнем году в развитие сельской местности, сельского хозяйства, борьбу с засухой и образовательные программы ЧР инвестировала в целом 100 млн крон (3,9 млн евро). Подобные суммы планируется вложить в благоустройство Эфиопии и в будущем году.

«В области Сидамо в сотрудничестве с чешской организацией «Человек в беде», кроме прочего, был выкопан колодец для нужд десяти деревень, который благодаря резервуару и водопроводу протяженностью 15 км снабжает питьевой водой уже более 15 тысяч человек», - сообщил министр иностранных дел Томаш Петршичек.

Чехи также поддерживают в стране процесс инклюзии незрячих детей - специалисты учат их шрифту Брейля. Эфиопские студенты получают стипендии для образования в чешских вузах.

Глава МИД Чехии на этой неделе отправился в Эфиопию с официальным визитом. Чехия пытается привлечь в это государство и чешских предпринимателей.

«В межгодовом сравнении, объем взаимной торговли за период с января по сентябрь 2019 года увеличился на 30 процентов», - сообщил в интервью «Чешскому Радио Плюс» директор Отдела международных отношений Союза промышленности и транспорта Лукаш Мартинек.

Фото: archiv MZV ČRФото: archiv MZV ČR Второе по численности населения государство Африки с 2000г. в десять раз увеличило свой ВВП. Страна планирует, что к 2025 г. этот показатель составит 1026 долларов США на душу населения, и Эфиопия, таким образом, войдет в группу стран со средним уровнем дохода.

«Что касается инвестиционных возможностей для чешских фирм, то правительство Эфиопии отдает предпочтение проектам по улучшению инфраструктуры. В развитии нуждается также отрасль легкого машиностроения. Широкие возможности открываются, таким образом, перед чешскими компаниями в сфере энергетики, водного хозяйства, оборонной промышленности, а также сельского хозяйства и пищевой промышленности», - добавил Лукаш Мартинек.

Эва Туречкова
15-11-2019
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