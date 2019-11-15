Чешская помощь Эфиопии

Чехия реализует в Эфиопии программы помощи уже с 2001 года. В нынешнем году в развитие сельской местности, сельского хозяйства, борьбу с засухой и образовательные программы ЧР инвестировала в целом 100 млн крон (3,9 млн евро). Подобные суммы планируется вложить в благоустройство Эфиопии и в будущем году.

«В области Сидамо в сотрудничестве с чешской организацией «Человек в беде», кроме прочего, был выкопан колодец для нужд десяти деревень, который благодаря резервуару и водопроводу протяженностью 15 км снабжает питьевой водой уже более 15 тысяч человек», - сообщил министр иностранных дел Томаш Петршичек.

Чехи также поддерживают в стране процесс инклюзии незрячих детей - специалисты учат их шрифту Брейля. Эфиопские студенты получают стипендии для образования в чешских вузах.

Глава МИД Чехии на этой неделе отправился в Эфиопию с официальным визитом. Чехия пытается привлечь в это государство и чешских предпринимателей.

«В межгодовом сравнении, объем взаимной торговли за период с января по сентябрь 2019 года увеличился на 30 процентов», - сообщил в интервью «Чешскому Радио Плюс» директор Отдела международных отношений Союза промышленности и транспорта Лукаш Мартинек.

Второе по численности населения государство Африки с 2000г. в десять раз увеличило свой ВВП. Страна планирует, что к 2025 г. этот показатель составит 1026 долларов США на душу населения, и Эфиопия, таким образом, войдет в группу стран со средним уровнем дохода.

«Что касается инвестиционных возможностей для чешских фирм, то правительство Эфиопии отдает предпочтение проектам по улучшению инфраструктуры. В развитии нуждается также отрасль легкого машиностроения. Широкие возможности открываются, таким образом, перед чешскими компаниями в сфере энергетики, водного хозяйства, оборонной промышленности, а также сельского хозяйства и пищевой промышленности», - добавил Лукаш Мартинек.