Чешская пивная пинта для Британских островов

«Пивовар Старопрамен» (Pivovar Staropramen), располагающийся в пражском районе Смихов, например, ежегодно отправляет в Великобританию десятки миллионов полулитровых бутылок со своим пивом.

«Великобритания является одним из самых крупных рынков для экспорта нашей продукции. После «Брекзит» поставкам пива, осуществляемым в цистернах, могут мешать различные таможенные проволочки. Задержки на границах отражаются на свежести напитка, а у пива свежесть является одним из главных критериев», – комментирует пресс-секретарь пражского «Пивовара Старопрамен» Дениса Мылбахрова.

Если задержки станут актуальным обстоятельством, смиховский пивоваренный завод может перейти на режим так называемых предварительных поставок или начать переговоры об «особом таможенном режиме». Можно перейти также на лицензионное производство партнерским пивоваром в Великобритании. «Пивовар Старопрамен» на территории Соединенного Королевства свое пиво уже варит.

Однако, например, знаменитая фирма «Пльзеньский Праздрой» (Plzeňský Prazdroj) о подобном даже не задумывается.

«В Великобританию наш завод экспортирует Pilsner Urquell. Этот сорт пива мы варим для всего мира только у нас в Пльзене. Если возникнут проблемы с поставками бутилированного варианта, то мы можем отправлять Pilsner Urquell в бочках. Все возможные сценарии продолжения поставок мы уже обсудили. Ныне ждем результатов переговоров», – констатирует представитель фирма «Пльзеньского Праздроя» Зденек Коварж.

Лицензионный вариант производства своего пива исключает также завод «Будейовицкий Будвар» (Budějovický Budvar) из города Ческе-Будейовице. В остальном фирма заняла выжидательную позицию и не намерена что-либо предпринимать до тех пор, пока не будут ясны новые условия сотрудничества с заказчиками из Великобритании. «Брекзит» уже откладывался дважды, и введенные профилактические меры уже обошлись «Будейовицкому Будвару» в полтора миллиона крон (60 тысяч евро).

«Мы уже дважды расширяли предварительные поставки, что вылилось в более длительные сроки продаж и рост расходов. Из-за неопределенности ситуации только за прошлый год мы сверх нормы израсходовали более 50 тысяч фунтов стерлингов», – подсчитывает Петр Дворжак, генеральный директор пивзавода «Будейовицкий Будвар».