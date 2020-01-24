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Чешская пивная пинта для Британских островов

Антон Каймаков
24-01-2020
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По экспортному каналу чешской «пивной реки», направленному в Великобританию, ежегодно поступает «жидкий хлеб» на сумму более 200 миллионов крон (почти 8 миллионов евро). На протяжении длительного времени успех продукции чешских пивоваров в Соединенном Королевстве поддерживался, в том числе, благодаря режиму свободного перемещения товаров в рамках Европейского союза. В последний январский день 2020 года, однако, Великобритания, по истечении 47 лет, официально перестанет быть членом ЕС. Условия экономического сотрудничества с государством после «Брекзит» еще не оговорены. Сколь высокой будет «дамба», перегораживающая чешский пивной поток в Великобританию, сегодня никто не знает. Сейчас компании могут лишь терпеливо ждать, потихоньку обсуждая все возможные варианты продолжения работы, например, в условиях возобновления таможенного контроля при ввозе пива на Британские острова.

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Фото: Michal Sänger, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0Фото: Michal Sänger, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

«Пивовар Старопрамен» (Pivovar Staropramen), располагающийся в пражском районе Смихов, например, ежегодно отправляет в Великобританию десятки миллионов полулитровых бутылок со своим пивом.

Фото: Иржи НемецФото: Иржи Немец «Великобритания является одним из самых крупных рынков для экспорта нашей продукции. После «Брекзит» поставкам пива, осуществляемым в цистернах, могут мешать различные таможенные проволочки. Задержки на границах отражаются на свежести напитка, а у пива свежесть является одним из главных критериев», – комментирует пресс-секретарь пражского «Пивовара Старопрамен» Дениса Мылбахрова.

Если задержки станут актуальным обстоятельством, смиховский пивоваренный завод может перейти на режим так называемых предварительных поставок или начать переговоры об «особом таможенном режиме». Можно перейти также на лицензионное производство партнерским пивоваром в Великобритании. «Пивовар Старопрамен» на территории Соединенного Королевства свое пиво уже варит.

Однако, например, знаменитая фирма «Пльзеньский Праздрой» (Plzeňský Prazdroj) о подобном даже не задумывается.

Фото: Alan Levine, Flickr, CC0 1.0Фото: Alan Levine, Flickr, CC0 1.0 «В Великобританию наш завод экспортирует Pilsner Urquell. Этот сорт пива мы варим для всего мира только у нас в Пльзене. Если возникнут проблемы с поставками бутилированного варианта, то мы можем отправлять Pilsner Urquell в бочках. Все возможные сценарии продолжения поставок мы уже обсудили. Ныне ждем результатов переговоров», – констатирует представитель фирма «Пльзеньского Праздроя» Зденек Коварж.

Лицензионный вариант производства своего пива исключает также завод «Будейовицкий Будвар» (Budějovický Budvar) из города Ческе-Будейовице. В остальном фирма заняла выжидательную позицию и не намерена что-либо предпринимать до тех пор, пока не будут ясны новые условия сотрудничества с заказчиками из Великобритании. «Брекзит» уже откладывался дважды, и введенные профилактические меры уже обошлись «Будейовицкому Будвару» в полтора миллиона крон (60 тысяч евро).

«Мы уже дважды расширяли предварительные поставки, что вылилось в более длительные сроки продаж и рост расходов. Из-за неопределенности ситуации только за прошлый год мы сверх нормы израсходовали более 50 тысяч фунтов стерлингов», – подсчитывает Петр Дворжак, генеральный директор пивзавода «Будейовицкий Будвар».

Антон Каймаков
24-01-2020
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