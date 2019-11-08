Чешская Мона Лиза пожертвовала певческой карьерой ради любви

Божественноe прикосновение как божественная игра

Соавтор проходившей шесть лет назад выставки в остравской галерее Зузана Новотна отмечала, что «Ян Зрзавы всегда стремился в своих картинах и рисунках выразить идеал красоты. Это и есть божественное прикосновение – божественная игра». Некоторые критики отмечают, что и в случае «Чешской Моны Лизы» мы имеем дело с «прикосновением кисти, высвобождающим божественную силу красоты».

«Портрет дамы в фиалетовом платье»

На потерянный на многие годы след картины искусствоведы неожиданно напали десять лет назад, когда под названием «Портрет дамы в фиалетовом платье» она была продана с молотка. Тогда появилось предположение о том, что портретируемой была жена дипломата Штефана Осуского.

– Долгое время о картине не было ничего известно. Супруги Осуские после своей эмиграции из Франции в Великобританию во время Второй мировой войны постепенно отдалились от чешского президента Эдварда Бенеша, бывшим в то время в изгнании, и, наконец, эмигрировали в США. Именно в Америке, судя по записям Зрзавы, должен был оказаться и портрет Осуской, который сам художник очень высоко ценил. Об этом он упоминал в нескольких своих письмах,

– рассказала Петра Янгова, директор аукционного дома Antikvity Art Aukce (AAA).

На одной сцене с "божественной" Дестиновой

Павла Осуска была известной оперной певицей, оставившей успешно развивающуюся карьеру.

– Доктор права Штефан Осуский служил в качестве дипломата в Париже с 1920 года до окончания демократической эры Чехословакии, которой положил конец марта 1939 года. Посол Чехословакии отказался передать наше посольство новым властям. В течение тех почти двадцати лет чешско-француские отношения вышли на более глубокий уровень в области политики и культуры. Во многом этому поспособствовала и Павла Осуска, до замужества выступавшая вместе с выдающейся чешской певицей, сопрано Эммой Дестиновой в Национальном театре Праги. После переезда супругов Осуских во Францию их дом превратился в своего рода культурный центр. Я полагаю, что Осуска как супруга влиятельного политика сыграла очень важную роль в том, что отношения между нашими государствами тогда были на столь высоком уровне.

Почему за портретом закрепилось название «Чешская Мона Лиза»?

– Уже в 2009 году в средствах массовой информации появилось сообщение о «картине, на которой изображена чешская Мона Лиза». Благодаря одному коллекционеру нам удалось найти журнал Salon 1931 года, где была размещена публикация об этом полотне. Уже в то время его сравнивали с работами Леонардо да Винчи, который был огромным источником вдохновения для Зрзавы. Тем не менее, чешский художник, применяя изобретательность, сохранял свой собственный подход к отражению действительности.

Примечательна внутренняя жизнь картины

Искусствоведческая эскпертиза упоминаемой картины была доверена историку искусства Яне Орликовой. Она не только детально исследовала творчество мастера, но и общалась с Яном Зрзавы под конец его жизни.

В своюе очередь, автор статьи, искусствовед Мокры, в журнале Salon пишет:

«Это произведение поистине монументальной, почти скульптурной красоты при всем очаровании хрупкой живописи, которое присуще Зрзавы. В данной картине примечательно существование внутренней жизни»

Художник, родившийся в многодетной семье в 1890 году – он был шестым ребенком из девяти, в день своего 70-летия вспоминал:

«В детстве мне никогда не приходило в голову, что я буду художником. Это было чем-то большим и недосягаемым. Мне хотелось стать скульптором. В одном рассказе я прочитал об аббате Сазовского монастыря, который вырезал из дерева крест и нес его на плечах в Рим. Я тогда впервые задумался, как статуи создаются. До тех пор мне не приходило в голову, что их кто-то на самом деле делает. Попробовал вырезать, но ножом у меня это не получалось, а глину я нигде не мог найти. Пришлось от этого отказаться. У меня был всего лишь карандаш и бумага, поэтому я рисовал. Когда однажды дядя привез мне краски, то это было настоящим чудом. До тех пор красок у меня никогда не было».

В 2010 году был найден также подготовительный рисунок к картине, что случается крайне редко, отмечает Янгова.

– На подготовительном рисунке госпожа Осуска изображена еще с руками, в которых ничего нет. При взгляде на этот эскиз возникает предположение о параллели с другим шедевром Леонардо да Винчи «Дама с горностаем», или «Портрет Цецилии Галлерани», так как Ян Зрзавы, в конце концов, все же вложил в руки портретируемой им женщины цветы. Все эксперты единогласны в том, что это было очень удачной находкой – появление цветов подняло картину на более высокий уровень.

Искусствоведы полагают, что «Портрет дамы в фиалетовом платье» принадлежит к лучшим работам маститого живописца, который был также графиком и сценографом. Десять лет назад он был продан на аукционе за 2,8 миллионов крон (более миллиона евро). Сегодня, когда удалось узнать о его подлинной истории, цена оказалась бы гораздо выше. Однако, как сообщили организаторы аукционных продаж, в ближайшее время он не будет выставлен на торги.