Чешская маска-респиратор сможет защитить от коронавируса 2019nCoV

Многие врачи и эпидемиологи утверждают, что паника вокруг коронавируса излишня, однако медиализация проблемы делает свое дело: буквально за несколько недель не только в Китае, но и по всей Европе с полок магазинов практически исчезли медицинские маски, заказать их теперь можно только через интернет, но и онлайн-магазины все чаще сообщают, что у них все распродано.

A многие скептики заявляют, что, судя по тому, что врачи, контактирующие с потенциально заразившимися людьми, носят защитные комбинезоны, обыкновенная медицинская маска — бессмысленная затея. Однако чешские исследователи сообщили о разработке новой маски-респиратора, которая поможет в борьбе не только с коронавирусом, но и с другими болезнями, передающимися воздушно-капельным путем. Подробности сообщает генеральный директор компании Respilon Group Роман Зима:

— Это уникальное решение, никто раньше не создавал подобного материала из комбинации оксида меди и нановолокна. Я могу с уверенностью сказать, что мы являемся первопроходцами в этой области. Подобной маски не существует ни на чешском, ни на мировом рынке. И я не сомневаюсь, что, когда мы ее официально представим, это станет настоящей революцией (позитивной революцией, я хочу подчеркнуть!) в области защиты от патогенов.

Роман Зима отметил один важный пункт: медицинские маски и респираторы — это далеко не одно и то же. Здорового человека обычная маска от коронавируса не защитит, тут необходим респиратор класса не ниже FFP-3. Маски подходят для использования больными, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Многие люди этого не знают, думая, что маска защитит их от болезней. Некоторых вводит в заблуждение то, что врачи постоянно носят маску, но тут работает медицинская этика: врач защищает пациентов от своих возможных вирусов, а не наоборот. С другой стороны, существуют респираторы, которые призваны защищать именно тех, кто их носит. А новый чешский респиратор способен справиться с обеими задачами. Будет ли он продаваться только в Чехии, или его можно будет приобрести и за пределами страны?

— Разумеется, мы нацелены на мировой рынок. Я уверен, что спрос будет огромным. Уже сейчас мы начали поиск необходимых дистрибьюторов — как в Европе, так и за ее пределами. Однако в начале запуска продаж основное место, где можно будет приобрести маску — это наш онлайн-магазин.

Новые респираторы — результат многолетнего сотрудничества с коллегами из Израиля, которые являются разработчиками и владельцами патента на специальное вещество — наночастицы оксида меди, имеющие антибактериальное и антивирусное действие. Благодаря специальной технологии это вещество внедряется в нановолокно респиратора, который не просто защищает от заболевания. Вирус убивается мгновенно, как только входит в контакт с волокном. Далее в респираторе есть второй слой, также состоящий из нановолокна, однако с несколько иным составом. Эти два слоя защищают человека с вероятностью с 99,9%.