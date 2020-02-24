Чешская компания «Транскон» - поставщик оборудования для аэропортов России - покоряет Сенегал

Фирма «Транскон» хорошо известна на российском рынке, однако ваш крупнейший заказ за последние годы связан с другим государством…

«Да, наш крупнейший на данный момент проект мы реализуем в Республике Сенегал, в Западной Африке, где мы получили заказ на реконструкцию пяти региональных аэропортов. По величине они разные, пассажиропоток составляет от полумиллиона до полутора миллиона человек. Мы проводим комплексную масштабную перестройку, которая включает в себя проектирование, реконструкцию полос, рулежек и т.п. Мы также поставляем туда модульные системы, из которых построены все здания в аэропортах, в том числе пассажирский терминал, башни, ангары, административный блок и энергоблок. Модульная система была разработана и спроектирована нашей компанией. Мы – единственная фирма в мире, которая производит подобную систему. Мы способны построить региональный аэропорт «под ключ» в течение 11 месяцев, включая поставки всех необходимых систем: радаров, светосигнального и другого оборудования, необходимого для эксплуатации аэропорта. Большинство из названного производит наша фирма, именно поэтому этот проект абсолютно уникален.

Если коснуться финансовой стороны вопроса, какую сумму Сенегалу придется заплатить за реконструкцию пяти аэропортов? Это все-таки крупный заказ.

«Цена этого проекта составляет приблизительно 150 миллионов евро».

Как можно строить аэропорт на расстояние, вести все нужные работы? Где реализуется производство составных частей вашей модульной системы?

«Самое главное преимущество нашей системы состоит в том, что все риски, с которыми мы обычно сталкиваемся на рынках, в первую очередь, африканских и азиатских государств, мы переносим на нашу компанию, потому что система производится на нашей фабрике. Эти риски, я имею в виду, например, условия безопасности труда, разные бюрократические препятствия, таким образом, значительно уменьшаются. Когда производство реализуется в Чехии, а готовые части системы экспортируются на место, а наши люди проводят там сборку, то проблемы сводятся к минимуму. В этом и заключается самое главное преимущество этой системы.

Существуют ли какие-либо климатические ограничения, не позволяющие поставлять систему в некоторые отдельные государства?

«В принципе, нет. Мы выпускаем три вида системы: арктическую - для низких температур, достигающих -55 °C, европейскую и тропическую, которая подходит для местности, где температура достигает +55 °C. Однако уже проверено на практике, например в Саудовской Аравии, что система срабатывает и при более высоких температурах.

Влияет ли каким-либо образом модульный способ сборки ВПП на ее технические параметры?

«В принципе нет. В этом и заключается прелесть этой системы - ее можно использовать практически везде, во всех странах, в любых аэропортах. Технических ограничений нет практически никаких. Что касается количества пассажиров, то региональными аэропортами считаются те, пассажиропоток которых достигает полутора, максимально двух миллионов человек в год. А что касается ВПП, то средняя длина в данном случае составляет от 2,5 до 3 км. Если есть такое желание со стороны клиента, то мы, конечно, можем построить полосу длиннее или короче.

Вы являетесь также председателем зарубежной секции Экономической палаты Чехии. Если смотреть с этой точки зрения, насколько заказ в Сенегале важен для ЧР, например, по сравнению с экспортными достижениями других чешских компаний, скажем автомобильных заводов?

Это интересный вопрос. Я думаю, он числится среди крупных заказов и проектов чешских фирм за рубежом. Во всяком случае, что касается Африки, он относится к самым крупным.

Илья Мазанек: «Около 75 - 80 процентов светосигнального оборудования в российских аэропортах поставлено нашей компанией».

Мы уже говорили о том, что вы работаете и на российском рынке. Вы поставляете в Россию ваши аэропорты под ключ или другое оборудование?

«Российский рынок для нас – один из самых важных в мире. Кстати, около 75 - 80 процентов светотехнического оборудования в России поставлено нашей компанией. Мы считаемся одним из главных поставщиков светосигнальных систем в аэропортах России. Клиенты очень ценят качество нашей продукции и тот факт, что наше оборудование выдерживает очень жесткие климатические условия, например, в той же Сибири. Если я не ошибаюсь, на российском рынке у нас около 120 референций.

Если сосредоточиться на рынках стран СНГ, в какие государства вы поставляете вашу продукцию?

Насколько я помню, в Казахстан, в Закавказье – в Армению, Азербайджан. Не уверен, если сейчас есть проекты и в Средней Азии, в Узбекистане, думаю, у нас идут там сейчас разработки. Во всяком случае, рынок стран СНГ для нас очень важен, считается одним из ключевых для нашей компании.

Ваша фирма готовит какие-то новые проекты на российском рынке, о которых мы еще не упоминали?

«Ввиду того, что в прошлом мы оснастили светосигнальной техникой многие российские аэропорты, то будем проводить там в текущем году и в последующие годы ремонтные работы. Это касается ряда крупных аэропортов, включая три московских, далее Казань. Что касается модульных систем, мы поставляли их и в несколько российских аэропортов. То есть мы предполагаем, что поставки отдельных сегментов системы будут осуществляться и дальше».