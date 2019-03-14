Чешская фирма представила систему, способную выявлять фейковые новости

Представленная на конференции система выявления дезинформационного контента вызвала среди экспертов резонанс, и чехи получили от правительств Великобритании и США грант на дальнейшие расследования в размере 5,7 миллионов крон (228 тысяч евро). По утверждению господина Врабела, Semantic Vision следит за 90 процентами общемирового контента новостных сайтов. В среднем, система анализирует чуть более миллиона статей и блогов в день, полученных из 600 тысяч источников, на десяти крупнейших языках мира. Программа способна распознавать как появление новых сайтов, так и тех, которые уже не используются.

«Работа системы основана на принципах функционирования человеческого мозга: то есть, она следит за языком, морфологией, значением слов и фраз, контекстом. Можно сказать, что указанная система подвергает опубликованный текст подробному семантическому анализу. А для того, чтобы понять, появилась ли та или иная информация на сайте случайно, или она носит повторный характер, используется разработанный чешской компанией метод анализа крупных данных», - рассказал «Чешскому Радио» Франтишек Врабел.

Semantic Vision создавалась в коммерческих целях. Ее заказчики - это транснациональные компании, для которых фирма составляет анализы рисков. Это - корпорации, у которых сотни тысяч поставщиков, и человеческому мозгу не по силам предварительно изучить все из них. Чешских заказчиков у фирмы нет.

Толчком послужила аннексия Крыма

Почему Semantic Vision начала заниматься анализом фейковых новостей и пропаганды? По словам Франтишека Врабела, который раньше работал в чешских оборонных структурах – это была его личная инициатива в реакции на аннексию Россией Крыма. Как он заявил в интервью журналисту Ондржею Голису, его фирма анализирует всю публикуемую информацию, вне зависимости от темы. «Вопрос заключается только в том, какие данные из нее необходимо извлечь. Анализ по Крыму показал, что кампания в русскоязычных СМИ по формированию негативного восприятия Украины велась на полуострове еще за два года до аннексии. Наблюдалась значительная разница в освещении актуальных событий в Украине со стороны российских и мировых СМИ», - рассказал глава Semantic Vision.

Компания, например, провела также сравнительный анализ способа освещения двух авиакатастроф российскими и мировыми СМИ – крушения рейса MH-17 компании Malaysia Airlines над территорией восточной Украины, и теракта против самолета российской авиакомпании Metrojet («Когалымавия»), который взорвался после старта в Шарм-эш-Шейхе в 2015 году.

«В случае российского лайнера, способ освещения и реакция на новые заключения следователей, соответствовали мировым СМИ. А вот освещение крушения рейса MH-17 было абсолютно другим. Количество информации, поступавшей в российские СМИ, было в двадцать раз меньше, чем той, которая появлялась в мировых средствах массовой информации. А реакции на новые витки в исследовании не отражались вовсе. Мы анализировали 24 тысячи российских новостных сайтов и блогов, и картина была везде аналогичной».

Фирма Semantic Vision утверждает, что на территории Чешской Республики ежедневно анализирует информацию с 4 тысяч сайтов. Две трети фейковых новостей размещены на 22 из них. Дезинформационный контент составляет 7 процентов от общего объема опубликованной в Чехии информации, кроме прочего, благодаря ее распространению в Фейсбуке. «Например, «информацию» о том, что на востоке Украины были зафиксированы случаи распятия детей, получила четверть пользователей Сети в Чехии, то есть около двух, трех миллионов читателей».

«Диссидент Запада»

В пророссийской пропаганде часто обвиняется президент Милош Земан. Что говорит по этому поводу Франтишек Врабел?

«Если судить по главным нарративам российской пропаганды, к которым относятся утверждения, что «Крым был всегда российским», а «Украина полна фашистов», то мы видим, что президент их часто перенимает. Часть подобных высказываний, конечно, озвучивает и его окружение: пресс-секретарь (Иржи Овчачек) и канцлер (Вратислав Минарж)».

Аналитик считает, что близкие сотрудники Милоша Земана оказывают на него большое влияние. Среди других, Врабел упоминает также имя советника президента Мартина Неедлего, который, «несколько лет жил в России, но при этом отказывается сообщить, чем он там занимался».

Судя по анализу Semantic Vision, Милош Земан выступает в российских СМИ в роли «диссидента Запада». О нем сообщается как о сильной личности, которая не боится рассказать правду о том, насколько плоха политика Запада в отношении России. В российских СМИ ему уделяется намного больше места, чем ряду других, более значимых политиков, заключает Франтишек Врабел.