Чешская цель в Индии – стратегическое партнерство и продвижение передовых технологий

Развитие торговых отношений между Чехией и Индией началось еще во времена существования Чехословакии. На индийском рынке длительное время присутствует и не теряет своего реноме продукция хорошо известных чешских компаний с мировым именем, однако, нельзя почивать на лаврах.

«Чешская Республика развивает свою деятельность в Индии на тех же условиях, что и компании из других государств. Здесь также существует конкуренция, и пробиться удается только лучшим фирмам, предлагающим новую и высокотехнологичную продукцию. Индию не интересуют дешевые товары, сегодня есть возможность выбирать из продукции со всего мира. Собственную нишу найти сложно. Правда, что Чехии несколько помогает слава, заработанная фирмами «Jawa», «Zetor», «Škoda Auto» и «Baťa»», – комментирует Иван Каменик, представитель чешского государственного агентства по поддержке предпринимательства «CzechTrade» в Индии.

Спросом в Индии традиционно пользуется продукция чешских станкостроителей, устоявших в условиях жесткой конкуренции. Шансы в Индии, однако, есть не только у крупных промышленных игроков. Индийский рынок велик, что позволяет найти свое место также небольшим чешским фирмам, выпускающих продукцию с хорошим соотношением качества и цены.

– «Очень хочется, чтобы через пять лет объемы нашего экспорта в Индию достигли уровня нескольких процентов. Это вполне возможно. Хотелось бы, чтобы на индийском рынки нашли своего потребителя наши нано- и биотехнологии, расширился обмен студентами. Хочется, чтобы индийские партнеры обращали свои взоры на Чехию не только в связи с автомобильной промышленностью, но также, желая воспользоваться нашими системами автоматизации и другими современными технологиями».

Агентство «CzechTrade» создало в Индии предпринимательский инкубатор для экспортеров и инвесторов, а также ведет работу по формированию специального чешского промышленного кластера, способного продвигать на индийский рынок передовые чешские технологии.