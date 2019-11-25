Чешская армия займется подготовкой служащих спецподразделений Афганистана

В охране базы ВВС сил НАТО в Баграме чешские военнослужащие принимают участие более шести лет. Сейчас там находится 170 солдат. В настоящее время большая часть состава – это военные из 43-го десантного батальона, постоянно дислоцированного в чешском городе Хрудим. Всего в Афганистане постоянно несет службу контингент из 250 чешских военнослужащих, часть из них, например, в Кабуле.

За время несения службы в Баграме в рамках миссии Operation Resolute Support (реализуется с января 2015 года), чешское подразделение потеряло 8 солдат. В обоих случаях военнослужащие погибли в результате атак террористов-смертников. В первый год реализации миссии погибли пять солдат, а в августе прошлого года еще трое военнослужащих.

«Задания и их выполнение военнослужащими постоянно оцениваются и корректируются. В настоящее время в рамках Resolute Support больший акцент сделан на подготовке местных афганских сил, чтобы поднять их боеготовность», – комментирует пресс-секретарь Министерства обороны Чехии Яна Цехмайстерова.

В начале 2020 года Чехия отправит в Афганистан также группу военных хирургов.

Задание, как и в Афганистане, чешские военнослужащие выполняют в настоящее время также в Мали, где в рамках миссии Европейского союза несет службу 120 человек. В столице государства чешские солдаты помогают охранять штаб-квартиру командования и занимаются подготовкой служащих армии Мали, борющейся с исламскими радикалами.

В следующем году чешская сторона на шесть месяцев возьмет в свои руки командование всей миссией. В работе штаба примут участие также представители армий других государств ЕС.

«На данную тему мы, например, ведем дискуссию с представителями вооруженных сил Словакии», – говорит министр обороны Чехии Лубомир Метнар.

По мнению премьера Андрея Бабиша, чешская армия находится на высоком уровне, что позволяет ей заниматься выполнением сложных задач: «Мы тренируем служащих вооруженных сил наших партнеров и союзников, а также выполнением особых операций».