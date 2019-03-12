Чешская армия – часть коллективной обороны НАТО

Вариантов было много

«Нашими главными ценностями являются принципы демократии, правовой порядок и свобода каждого гражданина в отдельности. Хочу напомнить, что до момента присоединения у нас обсуждались самые разные варианты. О себе заявляли сторонники расформирования Североатлантического альянса, как это произошло с Варшавским договором. Были также призывы сделать государство нейтральным субъектом на границе между западными и восточными странами. Сегодня я вижу, что избранный нами путь был единственно правильным. За это я хочу поблагодарить всех, кто добился присоединения к Североатлантическому альянсу, который изначально относился к нам сдержанно», – комментирует министр обороны Чешской Республики Любомир Метнар.

Чешский дипломат, специалист по вопросам безопасности и проректор частного института «CEVRO Institut» Томаш Пояр подчеркивает, что в рамках НАТО у Чехии существует две главные задачи – совершенствование собственной обороноспособности и формирование вписывающихся в систему коллективной обороны подразделений, а также участие в заграничных миссиях альянса.

«Я думаю, что роль участника заграничных миссий НАТО мы исполнили достаточно хорошо. Однако ситуация меняется, как вокруг НАТО, так и внутри союза. Вступая в НАТО двадцать лет назад, мы вкладывали в оборону более 2% своего ВВП. Присоединение к НАТО и переход к системе коллективной обороны, позволяло нам сэкономить бюджетные средства. Страна начала участвовать в международных миссиях, а армейские расходы сократились до уровня менее 1% ВВП, что, однако, компенсировалось именно миссиями и поддержкой политики США. Оборонная политика ЕС тогда еще не существовала. Участие в заграничных миссиях альянса повышало престиж чешской армии, как в мире, так и в глазах собственных граждан. Добиться рейтинга доверия на уровне двух третей респондентов, участвовавших в опросах, это удивительный результат для скептических чехов», – обращает внимание Томаш Пойяр.

Ситуация меняется

Участия в заграничных миссиях уже не достаточно, чтобы считаться достойным партнером в рамках Североатлантического альянса. Сегодня значительно больший акцент сделан на собственных оборонных возможностях членских государств, на инвестициях в совершенствование армий.

«Причем в НАТО этот процесс начался вовсе не с приходом Дональда Трампа, как президента США, и с его уходом эта тенденция не исчезнет. Сейчас мы должны активизировать процесс инвестирования в оборону, чтобы максимально быстро подобраться к целевой отметке в 2% ВВП. Речь идет не о формальном выполнении поставленной задачи, а о создании действительно боеспособной армии. К этому процессу мы обязаны в максимальной степени привлечь чешскую оборонную, а также и гражданскую промышленность, так как и этот сектор может осуществлять необходимые поставки с целью выполнения оборонных заказов. В конечном итоге все это повлияет на общее состояние чешской экономики, а также сферу науки и исследований. В результате мы добьемся укрепления того, что прописано в пятой статье Североатлантического договора, которая в свою очередь не может действовать, если все будут забывать о третьей статье, предусматривающей развитие собственной обороноспособности членских государств», – подчеркивает специалист по вопросам безопасности.

Как добавляет министр обороны Любомир Метнар, уже в текущем году его ведомство готовится подписать договоры о промышленных поставках для оборонных нужд в объеме 88 миллиардов крон (3,4 миллиарда евро). Реализация заказов рассчитана на период с 2020 по 2025 год. И этот процесс будет продолжаться.

В настоящее время Чехия реализует проект приобретения новых БПМ, которые останутся на вооружении не менее двадцати лет. Учитывая меняющуюся ситуацию в мире, остановку действия договоров по ракетам средней дальности, ожидается усиление требований к силам воздушной обороны стран-членов НАТО.

Не на последнем месте находится кибернетическая защита

В настоящее время ведется разработка необходимой законодательной базы, позволяющей развивать данный сектор обороны.

«Вы хорошо знаете, что ныне формируется командный пункт кибернетической обороны. Базовый организационный элемент у нас уже создан. Широко обсуждается проект нормы, касающейся военной разведки, включающий в себя именно статьи о кибернетической обороне. Это актуальная тема. В будущем от состояния кибернетической защиты будет зависеть качественный уровень отельных армий», – считает глава Минобороны Чехии Любомир Метнар.

Несмотря на важность тематики, однако, в стране активно действуют силы, которые всячески препятствуют развитию сферы кибернетической обороны. На это обращает внимание аналитик Томаш Пойяр: «Я бы просил всех, кто поддерживает идею создания кибернетической армии, проголосовать за тот закон, который будет обсуждаться в парламенте. Дело в том, что существует значительная часть чешского промышленного сектора, которая весьма активно добивается обратного. Все очень непросто и может получиться так, что у нас длительно ничего подобного не будет».