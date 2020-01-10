Черная книга коммунистов ЧССР: растерзанный на границe студент мог выжить

Речь идет об уголовном деле в отношении 97-летнего Милоша Якеша, бывшего генсека КПЧ, 95-летнего Любомира Штроугала, экс-председателя правительства, и 89-летнего бывшего главы МВД Вратислава Вайнера. Оно было возбуждено в ноябре 2019 г. районной прокуратурой Праги-1.

– Напомним об обстоятельствах этой трагической истории. Гартмут Тауц скрывал от близких своих намерения относительно эмиграции?

– Да, свой матери Гартмут сообщил, что после выпускных экзаменов поедет с классом на экскурсию в Ленинград, но вместо этого уехал в ЧССР и добрался до Братиславы. Здесь он планировал перейти границу с Австрией, находившуюся в считанных метрах от братиславского района Петржелка. Однако граница строго охранялась: погранотряды с собаками, натренированными набрасываться на человека без дополнительной команды, были начеку. Институт исследования тоталитарных режимов Чехии несколько лет назад сообщил, что вечером 8 августа Таутц сначала перерезал проволоку забора, потом проволоку сигнального ограждения, о чем получили сигнал пограничники 11-й бригады. Юноша проник на кукурузное поле, за которым находилась контрольно-следовая полоса. На поле его засек патруль, спустивший двух псов на нарушителя, которые нанесли ему множество ран.

В Братиславе открыли памятник Тауцу

– Были ли у Гартмута Тауца какие-либо шансы после этого выжить или он умер прямо на месте?

– Умер он в госпитале лишь на следующий день, вскоре после полуночи 9 августа 1986 года. Пограничники допрашивали студента на месте события примерно полтора часа вместо того, чтобы немедленно транспортировать его в больницу. Согласно обнародованной 10 января информации сайта seznam.cz (ранее об этом сообщали другие СМИ), результаты проведенного по прошествии двух дней после смерти вскрытия показали, что Тауц мог бы выжить, если бы ему своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь. В Братиславе несколько лет назад открыли памятник Тауцу.

"Наказанию за эти преступления препятствуют сроки давности"

В качестве официальной причины смерти молодого человека, приведенной в соответствующей графе, значился геморрагический шок, то есть патологическое состояние, возникающее в результате массивной кровопотери.

Словацкий Институт памяти народа в мае 2008 года обратился с жалобой в генеральную прокуратуру Словакии с требованием признать случаи убийства гражданских лиц на государственной границе в период 1948 - 1989 гг. преступлениями против человечности. Однако, по мнению словацких органов, "наказанию за эти преступления препятствуют сроку давности".

– В чем суть предъявляемого чехословацким аппаратчикам обвинения? Не является ли оно запоздалым с учетом такого пожилого возраста ответчиков?

– По мнению следствия, именно попустительство руководства аппарата способствовало гибели девяти человек, которых с марта 1976 года по конец 1989 года при попытках пересечь границу Чехословакии застрелили пограничники или растерзали собаки. Еще не менее семи человек при этом получили ранения. Прокурор районной прокуратуры Праги-1 отметил, что «обвиняемые не приняли мер, которые воспрепятствовали бы применению огнестрельного оружия на границах ЧССР».

Дело против лидеров ЧССР в лице бывшего генсека КПЧ Милоша Якеша, экс-председателя правительства Любомира Штроугала, и бывшего главы МВД Вратислава Вайнера, открытое Управлением документации и расследования преступлений коммунистического режима, носит прежде всего символический характер. Обвиняемые вряд ли окажутся за решеткой с учетом своего преклонного возраста, хотя если бы процесс начался раньше, они могли бы получить тюремные сроки от двух до десяти лет. Обвинения два года назад выдвинула Платформа европейской памяти и совести, представители которой указывали, что первостепенной задачей в данном деле является то, чтобы государственная власть подтвердила – эти действия были преступлением. В интервью «Чешскому Радио» публицист Лудек Навара объясняет, почему дело против этих функционеров было открыто спустя тридцать лет после «бархатной» революции.

«Я думаю, что суть здесь не в нахождении новых архивных документов, а исключительно в чешской юстиции, в нежелании карать за преступления, которые совершались «железного занавеса». В соседней Германии генсека ЦК СЕПГ Эгона Кренца осудили по такому же обвинению еще в 1997 году, то есть чешские суды опаздывают на 22 года».

Открывать запечатанный гроб матери запретили

– Что известно о подаче жалобы со стороны родственников погибшего?

Адвокат Любомир Миллер, представляющий интересы немецких истцов, сообщил, что к иску чешской стороны присоединится мать погибшего студента Христа Бранис, ранее носившая фамилию Таутц, и его сестра Карола Таутц–Бер. Семье в прошлом уже удалось добиться на родине реабилитации Гартмута Тауца.

Его мать также стремилась добиться от властей выдачи трупа сына, что удалось, хотя и с большими трудностями. Однако открывать запечатанный гроб ей запретили.