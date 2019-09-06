Черная форма, серебряный жетон. Сто лет назад на улицу Праги вышел первый регулировщик

Где же это произошло это историческое событие? Любой, немного знакомый с центром столицы, сразу вспомнит это место – угол Вацлавской площади и улицы На Пршикопех (Na Příkopech). Сегодня это пешеходная зона, однако столетие назад там шло активное транспортное движение.

Рассказывает директор музея полиции Марцела Махутова: «Хмурым утром 2 сентября 1919 года здесь собрались толпы пражан, которые с изумлением взирали на человека в необычной новой черной форме со шлемом непривычной формы и серебряным жетоном на груди, который специальными жестами показывал пешеходам, кучерам и шоферам автомобилей, как они должны себя вести на проезжей части».

На языке жезлов

Тогда полосатого жезла еще не существовало, и первый регулировщик показывал направление обычной полицейской дубинкой. «Каждому участнику движения он давал отдельную команду, что было достаточно сложно», – уточняет Марцела Махутова. Помимо черной униформы и высокого шлема, новый сотрудник дорожной полиции обладал свистком и носил элегантные белые перчатки, поскольку часто показывал направление просто рукой.

Транспортные законы появились в Австрийской империи в конце XVIII века, когда начали строить первые шоссейные дороги. Первые самые простые правила дорожного движения начали действовать в стране с 1900 года. Причем уже тогда были введены ограничения скорости – так, движение по населенному пункту не должно было превышать скорость лошади, которая идет рысью.

Первый автомобиль проехал по дороге на чешской территории в 1893 году. Его владельцем был фабрикант из города Либерец Теодор фон Либиг, который, кстати, стал первым, кто получил водительские права. В 1908 году для автомобилистов законом было введено страхование гражданской ответственности. С 1918 года, въезжая на перекресток, водитель был обязан подать звуковой сигнал.

Пражане далеко не сразу превратились в законопослушных водителей и пешеходов. Несмотря на то что мундир регулировщика украшал жетон с надписью «транспортная стража», чехословацкой «госавтоинспекции» пришлось зарабатывать свой авторитет буквально с нуля. Ведь тогда любой, кто двигался на колесах или на своих двоих, привык использовать улицу, как ему заблагорассудится, то есть в Праге, население которой в те годы уже достигло полумиллиона жителей, царило «право сильного». Например, нередко кучера выясняли отношения с помощью кулаков. В полицейских хрониках остались и протоколы нападений на регулировщиков.

«Вацлавак» в огнях светофора

Единые правила дорожного движения для всей Чехословакии были введены в 1935 году, а ответственность за грубое нарушение – только в 1951 году.

Постепенно регулировщиков дорожного движения начали заменять светофоры. Первое такое устройство появилось в Праге в 1927 году. Однако и им сначала управлял человек, то есть тот же дорожный полицейский. Первый автоматический светофор был установлен посередине Вацлавской площади в 1930 году.

Конечно, «живого» регулировщика можно встретить и в наши дни – там, где светофор отключается, или на месте ДТП, напоминает заместитель начальника дорожной полиции Михал Ходбодь. «Что касается регулирования движения на перекрестках, то, разумеется, сегодня, при обилии современных технологий, такое случается редко. Однако полицейские учатся этому в рамках своей учебной программы перед поступлением на службу или уже в ходе работы. Мы даже каждый год проводим общереспубликанские соревнования сотрудников дорожной полиции. Один из критериев оценки – способность обеспечить на перекрестке бесперебойное движение транспорта», – рассказывает Михал Ходбодь.

Остается напомнить, что если регулировщик стоит к вам спиной, то для вас всегда «горит красный».