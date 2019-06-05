Через четыре года здесь будет – электромобильный рай?

Например, чешская автомобильная фирма Škoda Auto, водящая в концерн «Volkswagen», до конца 2022 года намерена выпустить на рынок 10 моделей легковых машин, которые будут электромобилями. Сегодня по чешским дорогам передвигается лишь несколько тысяч машин альтернативного типа. В первую очередь речь идет о машинах, с установленными в них электрическими двигателями. Согласно данным «Института демократии и экономического анализа», в первом квартале 2019 года в Чехии было зарегистрировано 132 электромобиля и 1416 гибридных машин. В большинстве случаев их владельцами являются жители крупных чешских городов. Там просто больше точек, где можно подзарядить аккумулятор своего самодвижущегося экипажа. Однако ситуация будет меняться, обещает чешский энергетический гигант ČEZ, который является одним из крупнейших в стране инвесторов в расширение сети зарядных станций.

«В течение ближайших 3-4 лет в Чехии должна возникнуть некая базовая сеть станций, которая исключит ситуации, когда в некоторых регионах страны проблематично свой электромобиль подзарядить», – комментирует менеджер ČEZ из Отдела чистых технологий Томаш Хмелик.

Министерство транспорта Чешской Республики, с которым инвесторы координируют работу по расширению альтернативной транспортной инфраструктуры, поддерживает также водородные технологии. Но, в настоящее время в стране нет ни одного зарегистрированного автомобиля, использующего водород в качестве топлива. Однако это не означает, что до появления таких машин в стране не должно быть водородных заправочных станций, подчеркивает уполномоченный министра транспорта по вопросам «чистого транспорта» Ян Бездеховский.

– «В качестве примера можно привести Германию, где определена цель – построить сто водородных зарядных станций, невзирая на ситуацию на рынке. Далее, учитывая развитие рынка, это количество должно быть доведено до четырехсот. У них определен некий обязательный минимум».

По словам ведомственного поверенного, водородное топливо в будущем в Чехии будет использоваться в автомобильных грузоперевозках и на железной дороге. В некоторых городах, но не в Чехии, уже используются водородные автобусы. Глава информационного сервера hybrid.cz Ян Горчик с описанной перспективой согласен, однако, в настоящее время, по его мнению, оказывать поддержку продвижению водорода в сфере обычного транспорта излишне.

«Ныне существующие водородные автомобили способны на одну заправку преодолеть такое же или чуть большее расстояние, чем используемые нами электромобили. С этой точки зрения водородные автомобили не имеют какой-либо выгоды», – обращает внимание Ян Горчик.