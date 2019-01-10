Чем обернется брексит для британцев, проживающих в Чехии?

Согласно специальному закону, принятому в понедельник правительством, Чехия гарантирует британцам сохранение прежнего статуса до конца 2020 года.

«В течение этого времени граждане Великобритании могут пользоваться теми же правами, как и раньше, особенно, что касается предоставления вида на жительство, заключения брака, подачи заявления о получении чешского гражданства, заключения медицинской страховки, получения разрешения на работу и признания квалификации», - сообщил глава чешского МВД Ян Гамачек.

«По сути, данный закон должен обеспечить британцам законное право на пребывание в Чешской Республике. Великобритания, в свою очередь, дала однозначное обещание всем членам-государствам ЕС, что их граждане сохранят за собой подобные привилегии», - объяснил в интервью «Чешскому Радио» замминистра иностранных дел Алеш Хмеларж.

«Мы хотим избежать той ситуации, что в январе, феврале или даже в марте некоторые граждане Великобритании вдруг узнают, что они дальше не могут жить и работать в Чешской Республике, или что им будет отказано в предоставлении социальных пособий», - добавил Хмеларж.

Непринятие подобного закона могло бы негативным образом сказаться на жизненных условиях 40 тысяч чехов, проживающих в настоящее время на территории Соединенного Королевства, уверены чешские политики.

«Норма решает также некоторые вопросы, касающиеся предпринимательской деятельности британцев в Чешской Республике, но в минимальной мере, так как регулирование работы предприятий на внутреннем рынке ЕС координируется центрально, на общеевропейском уровне. Мы не можем начать создавать какие-то особые условия исключительно для британцев. Все это оговорено в проекте соглашения о выходе Британии из ЕС, который должен одобрить парламент Соединенного Королевства. Если это произойдет, то с 30 марта до конца 2020 года практически ничего не меняется», - заключает замминистра иностранных дел Чехии.

Ключевое голосование по поводу соглашения о брексите британские парламентарии проведут 15 января. Момент выхода Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23 часа по лондонскому времени.