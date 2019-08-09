Чем может обернуться для чешского бизнеса «жесткий» брексит?

«Большинство компаний не только в Великобритании, но и в самом Евросоюзе, стараются заранее обезопасить себя от первого шока. Никто не знает, какими правилами после брексита будут руководствоваться таможенные органы, будет ли товар облагаться таможенными пошлинами, до какой степени это отразится на расходах компаний», - объясняет замдиректора Объединения экспортеров Отто Данек.

Однако такая ситуация продлится не долго, предупреждает специалист.

«Британия сейчас обеспечит себя товаром как минимум на полгода вперед, соответственно после брексита спрос значительно снизится, по моим подсчетам, процентов на десять, на пятнадцать, как минимум».

В прошлом году чешский экспорт в Соединенное королевство превысил 200 млрд крон (8 млрд евро). Эта сумма представляет лишь 4 процента от общего показателя. Однако товар из Чехии поступает на британские острова также через соседнюю Германию. А брексит негативно отразится и на немецком экспорте.

«Так как некоторые чешские фирмы и не подозревают о том, что их товар поступает через Германию именно в Великобританию, то они к брекситу не готовятся. Существует реальная опасность, что выход Соединенного королевства из состава ЕС застанет их врасплох. На деле это будет выглядеть так, что ощутимо уменьшится количество заказов из таких государств, как Германия», - говорит главный аналитик Торговой палаты Чехии Карина Кубелкова.

По подсчетам компании Deloitte, в случае «жесткого», нерегулированного брексита, темпы роста чешской экономики замедлятся на две десятых процента, в денежном исчислении это представляет 10 миллиардов крон.

Из-за роста таможенных пошлин и других неожиданных препятствий стоит ожидать проблемы с доставкой товаров в обоих направлениях, продолжает Отто Данек.

«Дороже станет не только доставка, но увеличатся и административные издержки. Готовиться надо также к удлинению сроков поставок по сравнению с теми, к которым мы привыкли».

В так называемую группу риска входит, прежде всего, отрасль автомобилестроения, которая представляет четверть чешского экспорта в Великобританию. К тому же, как уже было сказано, многие запчасти поступают на острова через Германию. По мнению Петра Кнапа, аналитика компании ЕY, стоит ожидать и уменьшение спроса на новые автомобили.

«Ожидается, что рынок продажи новых автомобилей на британских островах может уменьшиться на 10 – 20%. Это будет обусловлено, во-первых, снижением курса фунта стерлингов, а во-вторых, замедлением экономики Соединенного королевства», - считает Петр Кнап.