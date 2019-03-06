Чем дышит Прага?

Эва Туречкова
06-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Каким воздухом дышит Прага? Многих, возможно, удивит, что чешская столица является после индустриальной Остравы самым «грязным», если судить по концентрации взвешенных частиц в воздухе, городом Чехии. Болезненным вопросом занялась и пражская мэрия.

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоИллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Представители пражской мэрии на недавнем заседании проголосовали за предложение ввести в городе бесплатный проезд на общественном транспорте в те дни, когда загрязнение воздуха существенным образом превышает установленные лимиты, и приходится объявлять режим смога.

«Этот шаг ежедневно обойдется в пять миллионов крон (200 тысяч евро) – это незначительная сумма, если учесть, сколько миллиардов крон пражская мэрия ежегодно выделяет из своего бюджета на ход общественного транспорта. Наша главная идея – это донести до сознания не только пражан, но и гостей столицы, что состояние окружающей среды в данный день неудовлетворительно, что люди, находясь на улице, подвергаются угрозе. В то же время, мы им предлагаем выход из ситуации: оставьте машины на парковках, пересядьте на метро. Не нужно искать киоски, покупать билеты и т.д., вы можете удобным для вас способом помочь решить тупиковую ситуацию. Если бы мы на те же пять миллионов разместили по городу билборды, то эффект был бы, на наш взгляд, меньше», - говорит представитель пражской мэрии, заместитель мэра по вопросам транспорта Адам Шайнхер.

Иллюстративное фото: Франтишек Тихы, ЧРоИллюстративное фото: Франтишек Тихы, ЧРо Смоговое предупреждение выдает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в случае, если средний показатель концентрации взвешенных в воздухе частиц РМ10 (размером меньше 10 микрон) превышает 100 мкг/м3, а в ближайшие сутки снижение уровня загрязнения воздуха до безопасной границы не предвидится.

«Это - сигнал пражанам, что руководство города не собирается обходить проблему стороной. На мой взгляд, воздух благодаря этому чище не станет, насколько такая мера поможет снизить уровень концентрации выбросов именно в тот конкретный день, остается под вопросом. Тем не менее, это – символическая инициатива, которую мы приветствуем», - говорит Петра Сырова из некоммерческой организации «Пражские матери».

В отличие от Остравы, где загрязнение воздуха связано с наличием в черте города нескольких промышленных предприятий, загрязнение воздуха в столице напрямую связано с транспортной загруженностью города.

«Высокая концентрация твердых частиц в воздухе опасна для здоровья, это неоспоримый факт. С загрязнением воздуха в Праге ежегодно связаны 500 смертей. Для сравнения: в результате дорожно-транспортного происшествия в прошлом году в столице погибли 36 человек», - утверждает Петра Сырова, ссылаясь на данные Института здравоохранения и международные организации.

Адам Шайнхер, фото: Барбора Линкова, ЧРоАдам Шайнхер, фото: Барбора Линкова, ЧРо Взаимосвязь транспортной загруженности и состояния окружающей среды подтверждает и заместитель мэра по транспорту Адам Шайнхер.

«Основным источником загрязнения воздуха в Праге является автомобильное движение. По подсчетам специалистов, на 85 процентов. То есть каждый, кто утром не садится в автомобиль, а принимает решение воспользоваться общественным транспортом или пойти пешком, помогает беречь окружающую среду. Что касается общей концепции транспортной ситуации в городе, то наша первоочередная задача – достроить пражскую окружную дорогу. В то же время, мы улучшаем систему организации общественного транспорта, чтобы его наполняемость отвечала нашим требованиям, прикладываем максимальные усилия для того, чтобы начать строить трассу метро D, открываем новые трамвайные и автобусные маршруты. Все это - наши приоритеты», - утверждает представитель пражской мэрии.

По статистическим данным, режим смога в столице объявляется в среднем 7 дней в году. После ужесточения в прошлом году лимитов вредных выбросов, цифра в текущем году, вероятно, вырастет.

Эва Туречкова
06-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Острава, Фото: Франтишек Тихи, Чешское радио

Насколько вредно жить в Остраве? Учёные скоро выяснят

Состояние атмосферного воздуха в промышленном регионе Остравы и Силезии уже давно вызывает у учёных серьёзное беспокойство. Ряд исследований…
Фото: Nikola Belopitov, Pixabay

Чехия и Украина в борьбе за чистый воздух

Чешско-украинская группа экспертов исследует уровень загрязнения окружающей среды в Украине. Специалисты проанализируют 90 образцов почвы…
Иллюстративное фото: Европейская комиссия

Путь к снижению зависимости лежит через экономию энергии

На пражской конференции «Амбиции, реальность, идеи – энергетика и европейское десятилетие», комиссар ЕК Гюнтер Эттингер призвал государства…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL