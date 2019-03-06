Чем дышит Прага?

Представители пражской мэрии на недавнем заседании проголосовали за предложение ввести в городе бесплатный проезд на общественном транспорте в те дни, когда загрязнение воздуха существенным образом превышает установленные лимиты, и приходится объявлять режим смога.

«Этот шаг ежедневно обойдется в пять миллионов крон (200 тысяч евро) – это незначительная сумма, если учесть, сколько миллиардов крон пражская мэрия ежегодно выделяет из своего бюджета на ход общественного транспорта. Наша главная идея – это донести до сознания не только пражан, но и гостей столицы, что состояние окружающей среды в данный день неудовлетворительно, что люди, находясь на улице, подвергаются угрозе. В то же время, мы им предлагаем выход из ситуации: оставьте машины на парковках, пересядьте на метро. Не нужно искать киоски, покупать билеты и т.д., вы можете удобным для вас способом помочь решить тупиковую ситуацию. Если бы мы на те же пять миллионов разместили по городу билборды, то эффект был бы, на наш взгляд, меньше», - говорит представитель пражской мэрии, заместитель мэра по вопросам транспорта Адам Шайнхер.

Смоговое предупреждение выдает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в случае, если средний показатель концентрации взвешенных в воздухе частиц РМ10 (размером меньше 10 микрон) превышает 100 мкг/м3, а в ближайшие сутки снижение уровня загрязнения воздуха до безопасной границы не предвидится.

«Это - сигнал пражанам, что руководство города не собирается обходить проблему стороной. На мой взгляд, воздух благодаря этому чище не станет, насколько такая мера поможет снизить уровень концентрации выбросов именно в тот конкретный день, остается под вопросом. Тем не менее, это – символическая инициатива, которую мы приветствуем», - говорит Петра Сырова из некоммерческой организации «Пражские матери».

В отличие от Остравы, где загрязнение воздуха связано с наличием в черте города нескольких промышленных предприятий, загрязнение воздуха в столице напрямую связано с транспортной загруженностью города.

«Высокая концентрация твердых частиц в воздухе опасна для здоровья, это неоспоримый факт. С загрязнением воздуха в Праге ежегодно связаны 500 смертей. Для сравнения: в результате дорожно-транспортного происшествия в прошлом году в столице погибли 36 человек», - утверждает Петра Сырова, ссылаясь на данные Института здравоохранения и международные организации.

Взаимосвязь транспортной загруженности и состояния окружающей среды подтверждает и заместитель мэра по транспорту Адам Шайнхер.

«Основным источником загрязнения воздуха в Праге является автомобильное движение. По подсчетам специалистов, на 85 процентов. То есть каждый, кто утром не садится в автомобиль, а принимает решение воспользоваться общественным транспортом или пойти пешком, помогает беречь окружающую среду. Что касается общей концепции транспортной ситуации в городе, то наша первоочередная задача – достроить пражскую окружную дорогу. В то же время, мы улучшаем систему организации общественного транспорта, чтобы его наполняемость отвечала нашим требованиям, прикладываем максимальные усилия для того, чтобы начать строить трассу метро D, открываем новые трамвайные и автобусные маршруты. Все это - наши приоритеты», - утверждает представитель пражской мэрии.

По статистическим данным, режим смога в столице объявляется в среднем 7 дней в году. После ужесточения в прошлом году лимитов вредных выбросов, цифра в текущем году, вероятно, вырастет.