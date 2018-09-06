Центробанк показал новые банкноты

На первый взгляд, купюры сохранили свой внешний вид. На лицевой стороне стокроновой банкноты остается портрет Карела IV, а на двухсоткроновой изображен учитель народов Ян Амос Коменский. Меняется, однако, степень защиты денежных знаков. Вместо миллиметровой защитной нити на банкнотах появилась трехмиллиметровая, выполненная оптически переменной краской, меняющей оттенок с фиолетово-коричневого на зеленый. Под цифрой, указывающей номинал банкноты, появились желтые круглые вкрапления. На купюрах также поменялась подпись действующего главы Центробанка - вместо автографа Йозефа Тошовского и Павела Кисилки на денежных знаках выведена подпись Иржи Руснока.

«На новой стокроновой купюре на портрете Карела IV есть еще один дополнительный защитный знак - символ одной из коронационных регалий, державы. А рядом появилась цифра 100», - рассказывает Иржи Руснок. На двухсоткроновой банкноте изображена чаша и цифра 200.

Старые купюры изыматься не будут. Их вывод из обращения произойдет по мере износа. В настоящее время в обращении находятся около 62 миллионов купюр номиналом 100 и 200 крон.

«Срок жизни этих купюр равен 2,5 – 3 годам. Чем выше номинал, тем дольше банкнота сохраняется. Купюры в пять тысяч крон «живут» и по пятнадцать лет», - объясняет Йозеф Духачек, директор Департамента налично-денежного обращения ČNB.

Внешний вид и защитные знаки чешских банкнот начали меняться в 2007 году, сто- и двестикроновые купюры оставались последними денежными знаками старого образца, объяснил Иржи Руснок.

По планам Центробанка, в текущем году будет выпущено 40 миллионов стокроновых банкнот и 35 миллионов двухсоткроновых. Производственная стоимость одной купюры колеблется около двух крон.

По воспоминаниям коллекционера Рудолфа Фойтика, первая эмиссия современных купюр номиналом 200 крон 1993 года выпуска была настолько некачественной, что на банкнотах встречались серьезные ошибки. «На защитной нити на двухсоткроновой купюре вместо обозначения чехословацкой валюты Kčs на некоторых экземплярах появлялась надпись «Республика Заир»», - вспоминает коллекционер.

Чешский национальный банк готовит еще одну новинку: в следующем году, в честь сотой годовщины со дня введения в обращение национальной валюты, будет выпущена памятная купюра номиналом сто крон.

На ее лицевой стороне будет вместо Карела IV изображен первый чехословацкий министр финансов Алоис Рашин. От обыкновенной стокроновой банкноты будет памятный денежный знак отличаться как по цвету, так и размером.

Планируется также эмиссия памятной монеты достоинством 10 тысяч крон.