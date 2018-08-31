Центр мониторинга наркотиков: Ряды подсевших на первитин разрослись на 40%

«15 лет назад первитин встал на один уровень с кокаином, превратился в популярный дискотечный стимулятор. Эффект у веществ похож. Способ введения наркотика в организм также изменился. Метамфетамин наркоманы себе уже не колют при помощи шприцов, а глотают в виде таблеток. В желудке происходит моментальное впитывание большой дозы, что вызывает сильный прилив наркотического действия. Именно такого эффекта наркоманы в первую очередь и ожидают», – комментирует Виктор Мравчик, руководитель Национального центра мониторинга наркотиков и наркомании.

Первитиновая зависимость у человека вырабатывается гораздо быстрее, чем от алкоголя, предупреждают специалисты.

«Прежде чем появляется зависимость от спиртного, чаще всего, проходит несколько лет. Первитиновая зависимость может наступить уже через несколько недель», – подчеркивает председатель Общества по проблеме лечения зависимостей Петр Попов.

Ежегодно на избавление граждан от разного рода зависимостей выделяется около 2 миллиардов крон (78,13 миллиона евро). Большая часть средств перечисляется медицинскими страховыми компаниями. 400 тысяч крон (15,6 тысяч евро) инвестируется в лечение из государственного, краевых и муниципальных бюджетов.

Процесс избавления человека от того или иного вида зависимости сложен и не всегда успешен с первого раза.

«Довольно часто пациенты приходят лечиться не потому, что твердо убеждены в необходимости, а под воздействием давления извне, со стороны общества, чтобы оградить себя от критических замечаний. Лишь в процессе лечения у человека может появиться настоящее желание изменить свою жизнь. Причем удача им сопутствует не всегда», – говорит Попов.

«Главная составляющая курса лечения – психотерапия. Она может быть групповой или индивидуальной. Вы пишите множество разных сочинений, в которых анализируете события из своей жизни, учитесь соблюдать некий режим, что очень важно для зависимого человека. Для успешного лечения необходимо найти собственную правильную мотивировку. Трудно добиться успеха, если лечиться вас заставит, например, семья, выдвигая какие-то условия», – считает Франтишек, пациент, избавившийся от игорной зависимости.

Ежегодно от наркомании и иных видов зависимостей в Чешской Республике проходит лечение около 70 тысяч человек. Часть из них позже в стационар возвращаются повторно, что обусловлено также и недостаточной сетью специализированных амбулаторий, в которых пациентам могли бы помочь вновь не сорваться.

«Если пациенту обеспечено последующее лечение в амбулатории, то эффект 3-4 месячного пребывания в стационаре намного выше. Если амбулаторная помощь не предоставляется, то рецидивы весьма часты, причем их характер может быть более серьезным, чем ранее», – подчеркивает аддиктолог Петр Попов.

Чаще всего амбулатории осуществляют так называемую заместительную терапию, позволяющую избавиться от героиновой зависимости.

«Предположительно в Чехии насчитывается около 15 тысяч граждан, потребляющих героин и относящихся к категории сильно зависимых, проблемных наркоманов. Заместительной терапией охвачено около 4000 из них, что составляет менее 20% от общего количества. Это плохо. В цивилизованных странах данный показатель более 60%», – сокрушается Виктор Мравчик, руководитель Национального центра мониторинга наркотиков и наркомании.