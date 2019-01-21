Цена президентского вето

«Преодолеть вето президента можно очень легко. Для этого в Палате депутатов достаточно набрать 101 голос», – описывает президент правило, действующее еще с тех времен, когда высшее лицо государства избиралось на общем заседании членов обеих палат Парламента Чешской Республики.

Милош Земан считает, что «ограничительная планка» поставлена слишком низко, и норматив необходимо увеличить до 120 голосов.

Всего за время своего первого избирательного срока нынешний руководитель Чешской Республики, воспользовавшись правом вето, по разным причинам, попытался воспрепятствовать внедрению семи законов. Успех ему, однако, сопутствовал только один раз. В течение первого года второго президентского срока Милош Земан правом вето не воспользовался.

Для того чтобы осуществить корректировку президентских полномочий необходимо заручиться поддержкой, как Палаты депутатов, так и Сената, так как речь идет об изменении Конституции.

Министр юстиции Чехии Ян Кнежинек в каких-либо изменениях президентских полномочий необходимости не видит. По его мнению, усиление позиции главы государства приблизило бы страну к «президентскому» или «полупрезидентскому» варианту управления, а Чешская Республика, напоминает он, изначально является парламентским государством.

«По поводу наличия возможностей изменений Конституции я скептичен. Я считаю, что она в достаточной степени сбалансирована и в изменениях не нуждается», – подчеркивает министр.

