Цена экономического процветания – восемь триллионов

«Опубликованный план предназначен для министров, гетманов, мэров, старост и так далее. Я ожидаю, что в следующий раз во время обсуждения своих бюджетов министры, в зависимости от подготовленности, будут уже защищать финансирование конкретных проектов», – заявил премьер Андрей Бабиш.

Большая часть инвестиций, расписанных в плане на 260 страницах, должны быть направлены на расширение дорожной сети Чехии. Государство намерено строить новые транзитные магистрали, кольцевые дороги и железнодорожные коридоры. На втором месте по объему направляемых на инвестиции средств должно быть Министерство промышленности и торговли. «Национальным инвестиционным планом» учтено возведение двух новых ядерных энергоблоков, который обойдутся, по расчетам государства, в 300 миллиардов крон (11,5 миллиардов евро). Строительство первого из двух реакторов должно начаться через 10 лет в АЭС Дукованы.

Не забыто в плане об общественном транспорте, медицине и кибернетической безопасности.

«Национальный инвестиционный план» также доложен помочь во время переговоров о финансировании части проектов за счет средств европейских фондов.

Теперь же важно найти деньги в собственных закромах или же у частных инвесторов, подчеркивает Ян Гамачек, вице-премьер, представляющий в кабинете министров социал-демократов, сотрудничающих с движением ANO, возглавляемым премьером Андреем Бабишом.

«Теперь необходимо в правительстве и со всеми возможными партнерами обсудить наши приоритеты, сроки реализации, а также финансовые источники. Однако это уже вторая и третья фазы, которые предстоит пройти. Ныне была осуществлена первая фаза – был составлен список того, чего республике недостает. За социал-демократов я могу подтвердить, что мы выбирали самые ключевые инвестиции».

Оппозиционная Пиратская партия План, касаемо общего содержания, поддерживает, однако, высказывает опасения, что правительство не сможет его реализовать полностью.

«Нам был представлен не план, а скорее список инвестиционных возможностей в Чешской Республике. Чтобы реестр стал настоящим планом, необходимо определить проекты, которые действительно будут реализовываться. Проблема Чехии заключается не в недостатке возможностей, а в том, что планы не доводятся до конца», – говорит Якуб Михалек, шеф депутатской фракции Пиратской партии.

Со стороны объединения STAN (Старосты и независимые), устами евродепутата Станислава Полчака, было озвучено негодование по поводу того, что «Национальный инвестиционный план» перед публикацией не обсуждался с администрациями городов и сел. Ему оппонирует глава транспортного подкомитета Мартин Коловратник, заявляя, что кабинет министров во время региональных вылазок представленный план с главами администраций разбирал.