Архив передач

Цена экономического процветания – восемь триллионов

Антон Каймаков
17-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Стоимость «Национального инвестиционного плана», представленного в понедельник главой чешского правительства составляет 8 триллионов крон (308 миллиардов евро). Реализация рассчитана на ближайшие тридцать лет. Оппозиция, однако, недовольна, так как правительство не определило приоритеты.

Скачать: MP3
Андрей Бабиш, фото: ЧТК/Петр КупецАндрей Бабиш, фото: ЧТК/Петр Купец

«Опубликованный план предназначен для министров, гетманов, мэров, старост и так далее. Я ожидаю, что в следующий раз во время обсуждения своих бюджетов министры, в зависимости от подготовленности, будут уже защищать финансирование конкретных проектов», – заявил премьер Андрей Бабиш.

Фото: Jiří Komárek, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0Фото: Jiří Komárek, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 Большая часть инвестиций, расписанных в плане на 260 страницах, должны быть направлены на расширение дорожной сети Чехии. Государство намерено строить новые транзитные магистрали, кольцевые дороги и железнодорожные коридоры. На втором месте по объему направляемых на инвестиции средств должно быть Министерство промышленности и торговли. «Национальным инвестиционным планом» учтено возведение двух новых ядерных энергоблоков, который обойдутся, по расчетам государства, в 300 миллиардов крон (11,5 миллиардов евро). Строительство первого из двух реакторов должно начаться через 10 лет в АЭС Дукованы.

Не забыто в плане об общественном транспорте, медицине и кибернетической безопасности.

«Национальный инвестиционный план» также доложен помочь во время переговоров о финансировании части проектов за счет средств европейских фондов.

Ян Гамачек, иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоЯн Гамачек, иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Теперь же важно найти деньги в собственных закромах или же у частных инвесторов, подчеркивает Ян Гамачек, вице-премьер, представляющий в кабинете министров социал-демократов, сотрудничающих с движением ANO, возглавляемым премьером Андреем Бабишом.

«Теперь необходимо в правительстве и со всеми возможными партнерами обсудить наши приоритеты, сроки реализации, а также финансовые источники. Однако это уже вторая и третья фазы, которые предстоит пройти. Ныне была осуществлена первая фаза – был составлен список того, чего республике недостает. За социал-демократов я могу подтвердить, что мы выбирали самые ключевые инвестиции».

Оппозиционная Пиратская партия План, касаемо общего содержания, поддерживает, однако, высказывает опасения, что правительство не сможет его реализовать полностью.

Якуб Михалек, фото: Аrchiv Pirátské stranyЯкуб Михалек, фото: Аrchiv Pirátské strany «Нам был представлен не план, а скорее список инвестиционных возможностей в Чешской Республике. Чтобы реестр стал настоящим планом, необходимо определить проекты, которые действительно будут реализовываться. Проблема Чехии заключается не в недостатке возможностей, а в том, что планы не доводятся до конца», – говорит Якуб Михалек, шеф депутатской фракции Пиратской партии.

Со стороны объединения STAN (Старосты и независимые), устами евродепутата Станислава Полчака, было озвучено негодование по поводу того, что «Национальный инвестиционный план» перед публикацией не обсуждался с администрациями городов и сел. Ему оппонирует глава транспортного подкомитета Мартин Коловратник, заявляя, что кабинет министров во время региональных вылазок представленный план с главами администраций разбирал.

Антон Каймаков
17-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Gerd Altmann, Pixabay / CC0

Европейский зелёный договор-2050 и атомная победа Чехии

Европейская комиссия представила на текущей неделе договор, в соответствии с которым страны Европы должны к 2050 году представлять климатически…
Андрей Бабиш, фото: ЧТК/Ондржей Демл

Генпрокуратура возобновила угловное преследование премьера Бабиша

Генеральная прокуратура возобновила уголовное преследование премьера Чехии Андрея Бабиша и бывшего члена совета директоров холдинга…
Фото: ČTK/AP/Evan Vucci

Саммит НАТО: российская угроза и укрепление обороны Польши и стран Балтии

«Самым успешным в истории» назвал итоговый документ лондонского саммита Североатлантического альянса генеральный секретарь блока Йенс…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL