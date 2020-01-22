Бывший начальник Генштаба Чешской армии: «Россия – главная опасность для Европы»

Также бывший начгенштаба подчеркнул, что на безопасность Европы влияет не только происходящее на Европейском континента, но и события в других регионах мира. Он указал, что США, истощенные борьбой с терроризмом и давлением со стороны Китая, начали снижать свое присутствие в Европе. «Очевидно, что на Соединенные Штаты нельзя рассчитывать в том же масштабе, что и раньше», – подчеркнул бывший глава Генштаба, который также видит опасность в военном сотрудничестве России и Китая, которое включает и проведение совместных учений.

Иржи Шедивы напомнил, что после аннексии Крыма и дестабилизации востока Украины Российская Федерация начала восприниматься как серьезная угроза, которая может перерасти в вооруженный конфликт. Однако, по его словам, это произойдет лишь в том случае, если Европа сама позволит этому произойти. «Если мы будем последовательны, создадим соответствующую силу устрашения, полагаю, равновесие сохранится», – подчеркнул Шедивы, указывая при этом на роль НАТО. При этом военный не исключает попыток дестабилизации стран Восточной Европы.

По мнению Иржи Шедивы, Россия не откажется от Крыма и будет сохранять свое влияние на востоке Украины, который и в дальнейшем будет служить источником напряженности. Также РФ будет удерживать свое влияние территории на своих бывших сателлитов, куда относится и Чехия. Цель России — вернуться на позиции сверхдержавы. Однако, по мнению Иржи Шедивы, сделать это Российской Федерации не удастся.

Источниками опасности он назвал борьбу за Арктику и право на добычу там энергетических ресурсов. Также Шедивы напомнил, что Турция без согласия НАТО предприняло вторжение в Сирию и вмешалась в ливийский конфликт.

Мнение относительно России разделяет министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, который считает, что в 2020 году РФ продолжит конфронтацию с Западом. При этом основной угрозой глава МИД назвал международный терроризм.