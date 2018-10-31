Быть или не быть в Чехии однополому браку?

Зарегистрированные гомосексуальные пары, по сравнению с супружескими, ограничены в правах. Например, им запрещается усыновлять или удочерять детей.

«Что нам мешает? Во-первых, это правовое отношение к детям. Если геи и лесбиянки заключают зарегистрированное партнерство, то они по закону не могут стать опекунами детей своего партнера. Если две лесбиянки решат родить ребенка, это чисто с биологической точки зрения реализуемая идея. А вот мужская гомосексуальная пара имеет в этом плане очень ограниченные возможности», - говорит 28летний Ян из Брно.

«Дети, проживающие в однополых семьях, ограничены в своих правах по сравнению с детьми, которые воспитываются в традиционных семьях. Во многих случаях это может усложнять их жизнь. Это касается как взаимосвязей с бабушками и дедушками, так и в школе, у врача и так далее. Это действительно серьезная проблема, которую мы пытаемся решить», - утверждает депутат Маркова.

По ее словам, однополым парам необходимо предоставить возможность вступать в полноценный брак.

Такого мнения придерживаются и законодатели от Пиратской партии. Депутат Франтишек Копршива объясняет, почему: «Эти люди платят налоги как и все остальные, государство воспринимает их как равноценных граждан. Соответственно, им необходимо обеспечить право заключать брачный союз, из которого вытекают права и обязанности, которые зарегистрированное партнерство не предусматривает. В первую очередь, это получение пособия по смерти кормильца для ребенка и партнера, право на неделимое имущество супругов. Таких примеров множество. И, в последнюю очередь, также важно символически уравнять их в правах перед лицом государства».

С противоположным предложением в Парламенте выступили христианские демократы, потребовавшие вписать в Конституцию формулировку, согласно которой брак - законный супружеский союз, заключаемый мужчиной и женщиной.

«Для нас брак – это ценность. Государство институционально регулирует брачный союз с целью создания наиболее выгодных условий для жизни граждан. В обязанности государства не входит корректировка взаимных чувств между людьми. Государство должно создавать модели, выгодные для благополучия общества. Из доклада о семье явно следует, что именно брак создает самую стабильную и выгодную основу как для воспитания детей, так и для экономического процветания общества», - говорит глава партии Павел Белобрадек.

Зарегистрированное партнерство однополых пар в Чехии узаконено с 2006 года.