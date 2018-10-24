Быть или не быть чешским силам в Афганистане?

По мнению бывшего главы чешской дипломатии и нынешнего руководителя парламентского Комитета по вопросам внешней политики Любомира Заоралека (от партии социал-демократов), Чешская Республика и НАТО в целом должны взвесить уход своих войск из Афганистана. Заоралек подчеркнул, что оставаться в этой стране было бы ошибочной стратегией:

«Что касается присутствия нашего контингента в Афганистане, объективная реальность на сегодняшний день гораздо жестче, чем наша способность эту правду принять: в долгосрочной перспективе мы можем говорить скорее о потерях».

Аналогичную точку зрения разделяют члены Коммунистической партии Чехии и Моравии и движения «Свобода и прямая демократия» (SPD). Коммунисты на протяжении долгого времени выступают против участия чешских бойцов в международных миссиях. Президент фракции коммунистов в Нижней палате парламента Павел Ковачик аргументоровал данную точку зрения тем, что потери Чешской армии в Афганистане чересчур велики.

Президент: чешский контингент должен остаться на афганской тарритории

Неприемлемой позицию, озвученную Заоралеком, считают члены TOP 09 и движения «Старосты и независимые». Наряду с депутатами и членами правительства, соболезнования семье погибшего направил и президент Милош Земан. Как сообщил пресс-секретарь главы Чешской Республики Иржи Овчачек, «президент уверен в важности пребывания чешского контингента в Афганистане и в том, что он ни в коем случае не должен покидать афганскую территорию».

Присутствие чешских солдат в Афганистане, как следует из заключения Комитета обороны, осуществляется в полном соответствии с мандатом, одобренным парламентом Чехии. Данное мнение было озвучено членами комитета утром 24 октября. На заседании присутствовали министр обороны Любомир Метнар, повторивший в последние дни несколько раз, что «чешские силы не покинут Афганистан», и начальник Генерального штаба Чешской армии Aлеш Oпата. Председатель парламентского Комитета обороны Яна Чернохова поэтому не скрывала своего удивления в связи со словами, прозвучавшими из уст бывшего министра иностранных дел: «Я непременно встречусь с господином министром внутренних дел Гамачеком, который в прошлом был гарантом (принятия решений) в сфере обороны, и, надо отметить, что мы с ним занимали схожую позицию по вопросу присутствия наших сил в Афганистане. Я надеюсь, что он не изменил свою точку зрения и не отождествился с мнением господина Заоралека».

К решению ситуации в Афганистане на международном уровне призвал зампредседателя христианской партии (KDU-ČSL) Ян Бартошек. Он намерен в ближайшее время встретиться для обсуждения данного вопроса с главой чешского Минобороны.