Будущие небоскребы в Праге – ЮНЕСКО помеха

Куда расти Праге?

– Такая нежелательная перспектива – лишение Праги статуса объекта всемирного наследия – была уже реально кем-то авторитетным озвучена?

– Увы, да – вице-президентом Чешского национального комитета Международного совета памятников истории Йозефом Штульцем. Он обратил внимание на то, что высотные здания в районе Жижкова, спроектированные, к слову, самым известным чешским архитектором в мире – превышают установленные нормы и не соответствуют требованиям ЮНЕСКО. «Если со стороны пражского муниципалитета в дальнейшем не будут соблюдаться нормы по охране исторического ядра города, исключение Праги из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО станет реальной угрозой», - предупредил Штульц.

– О каком проекте идет речь, и согласовала ли строительная компания свои планы с властями города с учетом установленных критериев?

– Автором проекта является Эва Иржична, в 1968 году уехавшая на стажировку в Британию – назад в Чехословакию ей вернуться не разрешили. Она вынуждена была остаться за рубежом и очень плодотворно работала на ниве хай-тек, украсив плодами своей фантазии Лондон, где она живет более полувека, Нью-Йорк, а в Чехии, помимо Праги, также Брно, Злин. Это, например, Оранжерея Пражского Града здание отеля Josef, интерьеры Танцующего дома и собора св. Анны в Праге, станции, мосты и офисы. Ее бесспорный вклад в развитие архитектуры и распространение доброго имени Чешской Республики за рубежом принесли ей престижную национальную премию Gratias Agit. Проект Иржичной победил в международном конкурсе

Центр Нового Жижкова как камень преткновения

Что касается девелопера проекта Centrum Nového Žižkova, строительная компания в лице Central Group, которая является владельцем масштабного участка в 40 тысяч кв. м на Жижкове, заверила, что планируемые объекты будут строиться в соответствии с правилами плана по развитию города. План развития чешской столицы находится в стадии подготовки и вступит в силу с 2023 года. Обсуждаемые сейчас небоскребы должны появиться вместо нефункционирующих зданий комплекса Telecom. Согласно плану, самое высокое сооружение, насчитывающее до двадцати одного этажа, не должно превысить уровня ста метров. Об этом сообщил пресс-секретарь Института планирования и развития (IPR) Maрек Ваха.

По словам Вахи, комиссия ЮНЕСКО не предъявила Праге конкретный ультиматум, оговаривающий условия, при несоблюдении которых ей грозило бы лишение престижного статуса, а лишь потребовала, чтобы власти города приняли правила относительно максимальной высоты сооружений и зданий, что и было принято ко вниманию.

— Спорные ситуации ввиду требований комиссии ЮНЕСКО в Чехии, тем не менее, уже возникали?

— Да, и касалось это высотных зданий в районе Панкрац, однако тогда все обошлось. В истории комиссии возникали спорные моменты, однако чаще всего все завершалось нахождением компромисса, хотя в случае Дрездена комиссия ЮНЕСКО оказалась неумолимой. После того, как в долине Эльбы воздвигли мост, необходимый для разрешения транспортных проблем административного центра Саксонии, эксперты констатировали, что был разрушен «культурный ландшафт», совместное творение природы и человека, объявленное памятником мирового значения.

Однако в любом случае эта ситуация, возможно, послужит толчком к более продуманной постановке целей и глубокой дискуссии о пределах роста мегаполиса в лице Праги.

– То есть пока Прага не получила черную метку, как Дрезден, получивший в свое время последнее предупреждение, и еще не включена в «Красную книгу памятников культуры, находящихся под угрозой уничтожения»?

— Нет, не включена, и, надеемся, что в итоге не будет. Никто из официальных представителей Комитета ЮНЕСКО по вопросам мирового культурного наследия не выдвигал каких–либо требований, кроме тех, о которых говорил пресс-секретарь Института планирования и развития Maрек Ваха.