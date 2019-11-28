Будущее в руках разработчиков искусственного интеллекта

В зале столичного культурного центра «Пражский перекресток», созданного первым президентом самостоятельной Чешской Республики и его супругой – Фондом Дагмар и Вацлава Гавеловых Vize 97, собрались менеджеры, занимающиеся продвижением стартапов, представители крупных производственных фирм, педагоги, IT-специалисты.

Какие профессии выйдут в будущем на первое место? Об этом на конференции говорил Михал Пехоучек, профессор Чешского технического университета и технический директор компании Avast, известного чешского разработчика антивирусных программ.

– «Будущее за компаниями, занимающимися развитием искусственного интеллекта. Мы говорим о талантливых людях, профессионалах, которые будут основывать новые фирмы и изменят сегодняшнее распределение сил. Они окажут влияние на сегодняшний способ развития бизнеса – создадут новые кампании, откорректируют парадигма в сфере науки и исследований. Это люди, стремящиеся все делать по-новому. Именно они будут основывать новые транспортные, обслуживающие, сельскохозяйственные, пищевые или медицинские фирмы».

На Электротехническом факультете Чешского технического университета Avast открывает исследовательскую лабораторию, которая займется развитием искусственного интеллекта и машинным обучением. В лабораторию, где должны работать специалисты из стран Центральной Европы, в течение пяти лет планируется инвестировать 1 миллион долларов.

По мнению словацкого предпринимателя Андрея Панчика, выпускника Факультета информатики Университета имени Т. Г. Масарика в Брно и одного из основателей фирмы Blue Vision Labs (системы автоматического управления автомобилями), современную Чешскую Республику нельзя относить к странам с развивающимися рынком. В этом отношении, уверен Панчик, Чехия является полноценным игроком, однако, ее одной из серьезнейших проблем является коррупция.

– «Коррупция – это проблема не только Чешской Республики, она касается всей Центральной Европы, Украины или Турции. Я думаю, что это одна из важнейших тем, которыми мы должны заниматься в будущем. Дело в том, что все остальные сферы в Центральной Европе функционируют хорошо. Здесь высокий уровень жизни и хороший уровень образования. Наше развитие тормозит, по-моему, только коррупция».

Участником конференции «Куда ты направляешься, Чехия» была также Павлина Зыхова, обладательница титула ежедневника «Экономическая газета» (Hospodářské noviny) ТОП-предпринимательница в секции стартапов за 2018 год. В настоящее время она работает в фирме MyStay и занимается внедрением автоматизированных систем регистрации гостей отелей, чтобы они не теряли даром время, и их пребывание в гостиницах было как можно приятней. Павлина Зыхова является также организатором чешского национального тура Women startup Competition Prague. Конкурс призван оказывать помощь в продвижении на рынке бизнес-леди.