Бртнице – город итальянских аристократов и полезных святых

По итогам 2018 года Бртнице победила в состязании чешских городов, завоевав звание «исторический город» за успехи в реконструкции памятников культуры. На торжественной церемонии, состоявшейся 16 апреля 2019 года в Испанском зале Пражского Града, мэр города Мирослава Шваржичкова не могла скрыть эмоций: «У меня просто нет слов. Я думаю, что это – исторический день для всех маленьких городов, поскольку мне даже не снилось, что наша Бртнице, население которой составляет две с половиной тысячи человек, попадет в финал конкурса. Обещаю, что пока буду в мэрии Бртнице, да и пока буду жива, не перестану заботиться о наших исторических памятниках».

Несмотря на скромные размеры, история города насчитывает без малого восемь веков, а люди здесь жили гораздо раньше – именно тут была найдена древнейшая в Чехии кельтская монета.

Впервые Бртнице как населенный пункт упоминается в летописях в 1234 года, когда король Вацлав I скрепил передачу маркграфом Пржемыслом поселка монастырю цистерцианок. Годом позже этот акт заверил сам Папа Римский Григорий IX.

Название «Бртнице» обычно связывают с добычей меда в здешних местах, то есть бортничеством. По-немецки город называется Пирниц.

Давайте прогуляемся по этому сказочному городку. Одна из его главных достопримечательностей – два моста, воздвигнутые в XVIII веке и украшенные барочными статуями святых. Первый из них называется Еврейским.

«Сейчас я стою на границе, разделявшей еврейскую и христианскую часть Бртнице. Когда мост был расширен и продлен, статуи на нем символически разместили лишь на одной половине, ближе к центру, где находятся два костела, часовня. Таким образом и сам мост разделился на две половины – относящуюся к христианской общине и к еврейской, на которой статуй нет», – рассказывает краевед Эва Гамерникова. Ее конек – изображения святых. А их на бртницких мостах немало.

«Я могу назвать здесь Пьету, святого Антонина, святого Яна Непомуцкого. Нельзя забыть и Иуду-Тадея, или Фаддея. Это один из двенадцати апостолов, который, как правило, изображается с дубиной, копьем или топором, поскольку он был им умерщвлен. А справа от нас благословенная Юлиана из рода Коллато».

Святая Юлиана избавит от мигрени

Кстати, каждый святой «отвечает» за какую-то болезнь или проблему: благословенная Юлиана избавляет от мигрени, святой Антонин помогает найти потерянную вещь. Так что, проходя мимо статуи, можно было прямо на ходу произнести молитву и избавиться от головной боли.

Еще один мост находится перед зданием городской ратуши. Он меньше Еврейского, однако его арка поднята гораздо выше.

«Мы стоим в центре моста, и слева от нас находится статуя св. Иоанна Крестителя. Рядом статуя св. Флориана, который считается покровителем пожарных. Также здесь запечатлен Ян Саркандр. Это моравский католический святой, чья смерть была долгой и мучительной – его пытали более месяца за то, что он не захотел открыть тайну исповеди. Напротив него – святой Франциск из Паолы. Рядом святой, который очень важен для Бртнице – это святой Рох, защитник от чумы. Направо – широко известный Ян Непомуцкий, к которому часто обращаются за помощью».

Иоанн Креститель – покровитель владельцев кинотеатров

Кстати, Иоанн Креститель имеет «широкую специализацию» как патрон множества ремесленников. «Он помогает портным, кожевенникам, шорникам, дубильщикам, виноделам, трактирщикам, трубочистам, кузнецам, каменщикам, архитекторам, строителям, владельцам кинотеатров, певцам, танцорам и многим другим», – перечисляет Эва Гамерникова.

С начала XVII века и вплоть до конца Второй мировой войны Бртнице были владениями итальянских графов Коллато. 2 апреля 1623 года император Фердинанд Второй подписал документ, которым подтверждал продажу Бртнице Рамбальду, тринадцатому графу Коллато за 110 000 золотых, которые, кстати, итальянский аристократ выплатил наличными. Это была тяжелая для Богемии эпоха, наставшая после Белогорской битвы, – времена насильственной рекатолизации, чумы и Тридцатилетней войны. Несмотря на захват шведами, пожары и эпидемии, город продолжал отстраиваться. И сегодня над городом возвышается замок – готическую крепость XV века Коллато превратили в ренессансную твердыню.

В течение трехсот лет Бртнице оставались фамильной резиденцией итальянских аристократов. Они основали в Бртнице монастырь ордена паулинов и ввели культ своей фамильной святой – благословенной Юлианы. Сюда в начале ХХ века из итальянского замка Сан Сальваторе Эммануэль Коллато перевез семейный архив, в том числе древнейший документ 994 года, которым император Отто II уступает Ромбальду, второму графу Коллато, королевские права в Тревизо и дарует земли в окрестностях города. Архив Коллато хранится в Чехии до сих пор. После Второй мировой войны имущество Антонио Коллато, последнего владельца здешних земель, было конфисковано.

Теперь к славе Бртнице прибавился титул «исторический город», ведь тут за каждым углом поджидает художественный сюрприз – старинное здание, изящная арка, статуя святого.