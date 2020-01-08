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Брекзит приближается, но чешский бизнес сохраняет спокойствие

Антон Каймаков
08-01-2020
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Одним из главных обсуждаемых ныне в Европе вопросов является грядущее отделение Великобритании от Евросоюза. Насколько важной темой Брекзит является для чешских предпринимателей, активно торгующих с Великобританией? Представитель Экономической палаты Пльзеньского края Радка Трлчова утверждает, что у большинства владельцев чешских компаний, по ее мнению, Брекзит серьезных опасений не вызывает.

Фото: Reimund Bertrams, Pixabay / CC0Фото: Reimund Bertrams, Pixabay / CC0

«В позапрошлом году в нашем регионе беспокойство в связи с выходом Великобритании из ЕС проявляло всего около 2% компаний, а в прошлом году 3,5%. В этом мы серьезно отличаемся от соседней Германии. Там уровень беспокойства выше. Брекзит беспокоит 64% владельцев фирм».

Иллюстративное фото: Plzeňský PrazdrojИллюстративное фото: Plzeňský Prazdroj В Пльзеньском крае Чешской Республики найдется около 100 компаний, имеющих торговые связи с Великобританией.

«Самая крупная фирма, находящаяся в руках бизнесменов из Великобритании, является производитель генераторов – Brush. А что касается торговли, то в первую очередь нужно вспомнить пивзавод Plzeňský Prazdroj», – комментирует Радка Трлчова.

В сфере торговли с Великобританией после ее выхода из ЕС будет во многом зависеть от договора, который Чехия подпишет с Объединенным Королевством.

«Все будет похоже на систему наших торговых отношений, например, с Австралией или США. Далее многое зависит от договора, который должен быть подписан до конца 2020 года. В этот момент, я считаю, большая часть фирм действительно начнет серьезно интересоваться тем, что же им Брекзит принесет», – подчеркивает представитель Экономической палаты Пльзеньского края Радка Трлчова

Вырастут таможенные налоги – подорожает продукция

К числу компаний, имеющей связи с Великобританией, является чешский производитель велосипедов Duratec из городка Тоушков. С целью обеспечения бесперебойного выполнения полученных заказов непосредственно после Брекзит фирмой в Великобритании был создан запас велосипедных деталей и узлов.

«Мы собираем велосипеды на заказ, поэтому бесконечное наращивание производства нашей главной целью не является. Ежегодно мы производим около 1500 велосипедов. 8-10% выпущенного товара нами экспортируется в Великобританию», – описывает положение вещей владелица фирмы Катержина Духкова.

Иллюстративное фото: DuratecИллюстративное фото: Duratec По ее словам, грядущий Брекзит в большей степени волнует британского торгового партнера чешской фирмы. В случае жесткого варианта отделения, чешская продукция, ввозимая в Великобританию, подорожает, так как изменятся таможенные пошлины.

«Я думаю, что рост может составить 10% от цены нашего продукта. Однако важной проблемой являются не только таможенные взносы, но и сроки поставок. Сегодня, учитывая сложность заказа, мы способны его выполнить в течение 6 недель. После Брекзит срок доставки велосипеда британским клиентам может увеличиться до 8-9 недель. Это уже пограничный показатель».

Катержина Дуфкова знает, что без сложностей Брекзит не обойдется, однако, она уверена, что не откажется от рынка Великобритании. Велосипедная фирма надеется найти партнеров, которые помогут соблюдать прежние сроки выполнения заказов.

Антон Каймаков
08-01-2020
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