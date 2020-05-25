Борьба за место на чешском прилавке

Выдвинувшие предложение парламентарии надеются, что изменение в законодательный акт поможет как региональным, так и малым фермерам и предприятиям. Противники изменения закона опасаются, что в случае его принятия покупатели столкнутся с сужением ассортимента и подорожанием.

"Не будем возить продукты с одного конца света на другой"

Предложение выдвинуто группой депутатов во главе с Маргитой Балаштиковой (ANO) и Зденеком Подалом из партии «Свобода и прямая демократия» (SPD). Как подчеркнула М. Балаштикова, "коронакризис показал, насколько важным является вопрос продуктовой самодостаточности, чтобы не полагаться на импорт продуктов питания, которое чехи могут произвести сами".

— Когда мы будем сами производить то, что нам необходимо, закрытие границ вследствие какой угодно инфекции нас не поставит под угрозу. А если мы действительно хотим охранять окружающую среду, давайте уменьшим наш углеродный след и не будем возить продукты с одного конца света на другой, — поделилась своим мнением депутат от движения ANO в интервью «Чешскому Радио».

Ранее Балаштикова также указывала на необходимость наличия информации о реальной наценке на продукты питания и о том, кто больше всего зарабатывает на этом, призывая к существующей в других странах практике, а именно регулированию размера маржи, чтобы фермеры могли быть уверены в своей перспективе.

Поддержка трудоустройства в сельской местности

Новелла закона призвана помочь производителям пищевой продукции завоевать более прочное положение на местном рынке, как и поддержке и поощрению трудоустройства, особенно в сельской местности. Устойчивое развитие сельского хозяйства помогает решению экологических и социальных проблем, аргументируют необходимость внесения изменений народные избранники.

На данный момент законодательную новеллу поддерживает 25 депутатов всего политического спектра, в том числе председатель христианских демократов Maриан Юречка, занимавший с 2014 по 2017 г. пост министра сельского хозяйства. Кроме того, что нововведение окажет поддержку чешским аграриям, оно поможет и в борьбе с засухой, уверен Юречка:

«Если мы всерьез воспринимаем наличие проблемы изменений климата, данное предложение является одной из мер, как поспособствовать возврату природных качеств более пестрого природного ландшафта, чтобы почва смогла задержать больше воды. Выращивание овощей и фруктов, несомненно, помогут достичь этой цели. А фермерам нужно дать возможность как-то реализовать свою продукцию», — говорит Мариан Юречка.

Расширить фермерские рынки и предлагать сельскохозяйственную продукцию в Интернете

Как полагают специалисты из данной отрасли, следует увеличить эффективность предприятий перерабатывающей промышленности, расширить фермерские рынки и предлагать сельскохозяйственную продукцию в Интернете.

Критики нововведения: возможность выбора сузится, цены вырастут

За идею, согласно которой покупатели выбирали бы в чешских продовольственных магазинах прежде всего товары местного производства, ратует также министр сельского хозяйства Mирослав Томан. Часть депутатов, как и некоторые специалисты и торговые сети, наоборот, бьют тревогу, опасаясь государственного вмешательства в свободный рынок. Депутат от оппозиционной Гражданско-демократической партии.

Ян Скопечек придерживается мнения, что подобные формы регулирования, по его мнению, сократят возможность выбора, a также могут повлиять на рост цен.

«Поддерживать местных производителей надо, однако в какой степени, должны решать сами покупатели. В случае одобрения изменений стоимость пищевой продукции, с большой долей правдоподобности, повысится. Свобода выбора потребителя будет ограничена»,

— прогнозирует Скопечек, которому вторит председатель оппозиционной партии TOP 09 Mирослав Калоусек. Чехам в таком случае пришлось бы смириться с ограниченным выбором и более низким качеством продовольственных товаров. В своем аккаунте в Twitter Калоусек критиковал новеллу, которую предстоит рассмотреть Нижней палате, подчеркнув:

«Группа депутатов и министр сельского хозяйства подготовили для нас особенный подарок: скудный выбор, более низкое качество и повышение цен. Это неизбежный результат во всех случаях, когда запрещают или ограничивают конкуренцию. TOP 09 решительно против таких изменений, мы — не коммунисты».

Споры о продуктовом патриотизме

Оппозиционеры полагают, что "насаждать продуктовый патриотизм сверху таким образом не стоит".

"Покупатели сами разберутся, хотят ли они в угоду сформировавшимся вкусам и желаниям поступиться надеждой, что их дети в будущем смогут найти в магазине самый элементарный набор чешских продуктов", отвечают им сторонники поправки.

Президент Союза торговли и туризма Toмаш Проуза в интервью CNN Prima NEWS предупредил, что в случае принятия новеллы Чешской Республике, видимо, не удалось бы избежать судебной тяжбы с Европейской комиссией по причине нарушения правил единого рынка ЕС.