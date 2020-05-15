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Борьба с засухой: Чехия планирует строить новые водохранилища

Эва Туречкова
15-05-2020
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Министерство сельского хозяйства Чехии представило 31 новую территорию, предназначенную для будущего строительства водоудерживающих сооружений – всего таких мест в стране 65. Площадь некоторых обозначенных участков превышает 200 гектаров. В настоящее время в Чешской Республике активно обсуждается строительство 6 новых плотин – Сеноматы, Шанов, Крыры, Нове Гержминовы, Скалички и Влаховице.

Фото: Karel Jakubec, Wikimedia Commons, CC0Фото: Karel Jakubec, Wikimedia Commons, CC0

Минсельхоз в связи с мерами по борьбе с засухой требует увеличения бюджета на 2,5 млрд крон, заявил глава ведомства Мирослав Томан. Около 700 миллионов крон будет стоить взаимное соединение водопроводных систем, 1,2 миллиарда крон министерство намерено инвестировать в 300 проектов по расширению водопроводной сети и созданию прудов. Остальные средства предназначены для выкупа участков.

Алеш Кендик, фото: archiv MZe ČRАлеш Кендик, фото: archiv MZe ČR «Поставки практически половины потребляемой в Чехии воды обеспечиваются за счет грунтовых вод, а другая половина – из поверхностных источников. Однако как показывает опыт последних лет, процесс пополнения грунтовых вод замедляется, соответственно значение поверхностных источников воды будет расти», - утверждает замминистра сельского хозяйства Алеш Кендик.

В прошлом году бюджетная смета Минсельхоза на борьбу с засухой составила 13,7 млрд крон. Было возобновлено 387 локальных прудов общей вместимостью 2,5 миллиона кубометров воды. Расходы составили 1,25 млрд крон.

Новые территории, на которые теперь будет распространяться запрет на строительство дорог, а также энергетических и промышленных объектов, вошли в список с согласия муниципальных и краевых властей. Дискуссии, однако, ведутся по поводу целесообразности возведения плотины в Голштейне, создание которой привело бы к нарушению гидрологического режима уникальной охраняемой территории пещер Моравского карста.

Фото: Thoris42, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0Фото: Thoris42, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0Профессор Якуб Грушка, климатолог из Института по изучению глобальных изменений, в планах министерства видит другие подводные камни.

«К сожалению, у Министерства сельского хозяйства в течение уже нескольких десятилетий на все проблемы, связанные с гидрологией - вне зависимости от того, идет ли речь о наводнениях или засухе – один рецепт: построить новые плотины. На мой взгляд, это абсолютно неправильная концепция. Почему то Минсельхоз не говорит о том, что в Чешской Республике насчитывается более миллиарда гектаров земель, высушенных в результате мелиорации. В настоящее время абсолютно ненужной, так как, наоборот, почвы таким образом обезвоживаются намного быстрее. В рамках адаптации к климатическим изменениям мы должны в первую очередь постараться изменить структуру ландшафта».

Планы государства критикует также экологическая организация Hnutí Duha. Согласно ее представителю Яну Скалику, власти просто пытаются залить природу бетоном. «Менее популярные меры, у которых больший потенциал успеха, остаются в стороне. Более разумные и щадящие методы ведения сельского хозяйства помогли бы удержать в природе в 12 раз больше воды, чем все новые плотины вместе взятые, утверждает Ян Скалик.

По данным сайта Intersucho.cz, Чехия переживает самую тяжелую засуху за последние 500 лет.

Эва Туречкова
15-05-2020
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