Большинство чехов не одобряет удвоения трудовых квот для украинцев

Последние годы проблема дефицита трудовых ресурсов серьезно беспокоит также промышленные предприятия в Чехии, и они – не единственные, кто сталкивается с нехваткой рук. В настоящее время компаниям не хватает 342 тысяч работников. Отраслевым ассоциациям удалось убедить чешское правительство в необходимости привлечения в страну иностранной рабочей силы. Однако, например, с планом удвоить число разрешений на работу украинцам, как показал опрос, более 57% населения не согласны, поддерживает его лишь четверть респондентов.

41% чехов похвально отозвался об иностранцах как о работниках

– Стремились ли инициаторы исследования охватить рассматриваемую проблематику трудоустройства шире?

– На мой взгляд, да, так как респондентов просили ответить и на такие вопросы как «Являются ли, на их взгляд, иностранцы в сравнении с чехами хорошими работниками» и «Претит ли им, когда их в магазине или ресторане обслуживают иностранцы». Отвечая на первый вопрос, 41% чехов дал лестную оценку иностранцам как работникам: почти 30 % граждан сообщили, что иностранцы работают так же, как чехи, а 11% даже считают иностранцев более трудолюбивыми и старательными, чем своих соплеменников. 14,5% заявили, что иностранцы работают хуже, 44,5% затруднялись с ответом на этот вопрос.

– А присутствие иностранцев в качестве обслуживающего персонала за кассой или в кафе чехам не мешает?

– Можно сказать, что здесь обнаружен достаточно высокий уровень этнической толерантности. В целом, против обслуживания иностранцами ничего не имеет почти 87% участников опроса. 38,9% сообщили, что это им «абсолютно не мешает», 48 %, что «скорее не мешает», тогда как такая ситуация «не устраивает» 2,7 % и «скорее не устраивает» 10,4%. К слову, словаков не считают иностранцами почти 70% опрошенных – часть респондентов являлась гражданами Чехословакии вплоть до 1993 года, когда страна распалась на Чехию и Словакию, которые разошлись полюбовно.

– Для общего представления – сколько вообще в Чехии трудоустроено иностранцев из стран Евросоюза и третьих стран, не входящих в состав ЕС?

– Согласно актуальным данным, в целом в разных секторах производства и обслуживания на чешском рынке задействовано 568,7 тыс. работников. Среди них превалируют граждане ЕС – 64%, оставшиеся 36% прибыли из третьих стран. Лидирует по числу работников в евросоюзном списке Словакия, показатель приближается к 192 тысячам. За словаками, которых чехи считают самими близкими и родными соседями, с большим отрывом следуют поляки – почти 44900. От них ненамного отстают румыне – 44 099. В Чехии работает 34,5 тыс. болгар и свыше 18 тыс. венгров. В рейтинге третьих стран на первом месте украинцы – более 121 тыс., на втором месте – россияне, опять же с большим отрывом – почти 14 600, вьетнамцы – 12,5 тыс., граждане Монголии 5,6 тыс. и Молдавии 4,5 тыс.

– Как звучал в анкете вопрос относительно выдачи разрешений украинцам?

– Он был достаточно четко сформулирован во избежание ситуации, когда респонденты могут быть не информированы о предложении Кабмина – «Правительство намерено удвоить число разрешений на работу украинцам до 40 тысяч в год. Считаете ли вы это правильным шагом?»

Более 29% ответили «скорее нет», почти 28% выразили полную уверенность в том, что это неправильная мера. Безоговорочную поддержку плану высказали 5,5 %. 19% скорее одобрили данную программу, 18% не смогли дать ответа на вопрос.

Споры вокруг возможности выплаты украинским работникам увеличенной минимальной гарантированной зарплаты

– Согласно плану, украинцам из числа принятых в Чехии на работу должна быть гарантирована зарплата выше гарантированной чехам?

– На уровне правительства обсуждается возможность предоставления приглашенным на работу украинцам увеличенной минимальной гарантированной зарплаты (на 20%), чтобы предотвратить злоупотребления превращения иностранцев в дешевую рабочую силу. Экономическая палата и профсоюзные организации Чехии, однако, высказались против, как и часть оппозиции.

Союз промышленности поддержал предложение, которое также должно воспрепятствовать тому, чтобы иностранных сотрудников переманивали в период испытательного срока от конкурентов, когда работник имеет право расторгнуть договор по собственному желанию. Критично к нему отнеслись многие работодатели. Руководитель строительной фирмы Start Властимил Зелены считает предоставление гарантий в сфере повышения зарплаты на 20% неоправданным:

«Нам трудно будет объяснить чешским сотрудникам введение таких привилегий для иностранцев. Мы трудоустраиваем и оцениваем труд украинских коллег так же, как и труд чешских граждан»

– Этот вопрос относительно повышения гарантированного уровня зарплаты также фигурировал в опросе агентства STEM/МАRK?

– Да, однако касался абсолютно всех иностранных работников, а не только украинцев. Не оговаривался в данном исследовании общественного мнения и размер повышенной зарплаты. Как следует из опроса, для 72,7% чехов автоматическое повышение уровня заплаты сотрудникам из зарубежья неприемлемо. 22,7 % были бы не против, если они как чешские работники не окажутся в невыгодном положении. 3,7% идею одобрили: «Да, мы согласны при условии, что это поможет решить проблему с нехваткой трудовых ресурсов».

Более подробные результаты опроса опубликованы в издании Mladá fronta Dnes.