Большая синагога Пльзеня, которой удалось пережить ХХ век

Сегодня Большая синагога, возведенная в конце XIX века в романо-мавританском стиле, предстает почти во всей своей красе и богатстве внутреннего убранства, однако еще не так давно здание выглядело иначе. Фотограф Радек Кодера запечатлел тот упадок, в котором долгое время находилась это сооружение, – роковую роль в судьбе синагоги сыграли годы нацизма и социализма. Радек Кодера вошел в число тех, кто принял участие в сохранении этого уникального архитектурного памятника.

«Эта синагога прошла тот же путь, что и еврейская община, причем не только Пльзеня, но и Чехии, и Центральной Европы в целом. Если в годы Первой республики в синагоге собиралось от 2500 до 3000 членов еврейской общины, то после войны, когда еврейское население было практически полностью уничтожено, число прихожан составляло всего несколько десятков человек. А после, в годы коммунистического режима, богослужения там полностью прекратились. Синагога оказалась практически обречена на разрушение, чего, к счастью, в итоге не произошло. Произошла смена политической власти, после чего изменилось и отношение к таким объектам. В начале девяностых Большая синагога получила статус национального памятника культуры. Это стало первым шагом, предшествовавшим реконструкции в 1995–98 годах. Она была не полной, и сейчас должен пройти следующий этап, который начнется в следующем году».

В конце XIX века еврейская община Пльзеня насчитывала 2500 человек

До Второй мировой войны в Пльзене была большая и древняя еврейская община. Большая синагога была построена на добровольные пожертвования пльзеньских евреев, которые собрали 260 тыс. золотых. Освящена синагога была ровно 125 лет назад – в сентябре 1893 года. В конце XIX века все население города составляло 50 000 человек, из них – более 2500 евреев. Здание служило для своих целей вплоть до Холокоста. Службы здесь проводились до 1941 г.

– Сколько культовых зданий насчитывалось в Пльзене до войны, и сколько их осталось сегодня?

«Включая существующие, в Пльзене было пять синагог, однако две из них появились в древние времена, то есть сразу после образования самого города, и от них ничего не сохранилось. Сегодня в городе стоит три здания синагог. Помимо Большой, есть еще Старая синагога, расположенная неподалеку от Пльзеньской площади, в глубине квартала, а рядом еще так наз. Вспомогательная, от которой до наших дней дошли лишь внешние стены, и где открыт памятник жертвам Холокоста – он называется Сад памяти. Старая синагога отремонтирована и используется как концертный и выставочный зал».

– Большая синагога служит не только для проведения культурных мероприятий, но и как культовое здание?

«Лишь время от времени, главным образом по большим праздникам. Насколько я знаю, регулярные богослужения, то есть в пятницу, в настоящий момент не проходят. Для их проведения требуется раввин или кантор, а у пльзеньской еврейской общины их нет. На некоторые праздники приезжает кто-то со стороны. Так что, с учетом численности общины, для литургических целей используется Старая синагога».

– Вы задокументировали состояние этой синагоги на своих фотографиях в том виде, как она выглядела в годы социализма, когда она пришла в упадок. Насколько сложной оказалась реконструкция?

«Она представляла значительную сложность, в том числе и потому, что эта синагога такая огромная, здесь две высокие башни, а в плане здание представляет собой трехнефную базилику – это монументальное строение. К сожалению, некоторые шаги строительного вмешательства оказались не слишком удачными, и не хватило средств на реконструкцию некоторых элементов».

– Можно сказать, что синагога и ее изменение с течением времени отражают историю города в ХХ веке…

«Синагога расположена на видном месте, и с мая 1945 года на ее фасаде остались следы войны. Когда Пльзень освобождала американская армия, то ее передовые части ехали по Клатовскому проспекту – тогда он носил имя Гейдриха, а в башнях синагоги прятались немецкие снайперы, которые стреляли по венному конвою. Американцы открыли ответный огонь. Вплоть до реконструкции там оставались следы пуль, в том числе и в башнях и, с моей точки зрения, жаль, что эти следы не сохранили».

Военная история синагоги очень драматична: после того как все евреи были депортированы из Пльзеня, здание синагоги должно было быть уничтожено. От этого его спасло, по-видимому, расположение – оно вплотную примыкает к двум соседним домам. Так что синагогу использовали как склад вещей, отобранных у евреев. Позднее ее превратили в мастерскую, где шили униформу вермахта.

В годы социализма синагога была закрыта, а для проведения богослужений использовалось небольшое молельное помещение в одном их нефов. Ветшающее здание было превращено в склад мебели, которую свозили туда из других закрытых храмов Пльзеньского края.