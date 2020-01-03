Более половины чехов опасается фальсификации истории

Вопрос о месте нахождения памятника Коневу окончательно не решен

Маршал Конев командовал Первым украинским фронтом, освобождавшим часть оккупированной нацистской Германии территории Чехословакии. Статуя военачальнику появилась в Праге в 1980 г. Некоторые граждане воспринимают ее как символ подчинения ЧССР Советскому Союзу. Критики нахождения монумента также указывают на тот факт, что маршал принял участие в кровавом подавлении венгерского восстания в 1956 году. Власти района решили перенести монумент в другое место, так как неизвестные повторно и оскверняют памятник. Это вызвало со стороны посольства России в Чехии и МИД РФ.

В настоящее время монумент находится на прежнем месте в шестом районе Праги и администрация ведет переговоры с рядом учреждений из числа тех, кто мог бы забрать монумент. Среди таких мест ранее упоминались Посольство России в Праге, на территорию которого можно было перенести памятник, столичное Ольшанское кладбище, место захоронения погибших бойцов Красной армии, и еще не созданный Музей памяти ХХ века. Староста Праги Oндржей Koларж хотел бы провести переговоры с Военно-историческим институтом о возможности рамещения памятника в Лешанах, рядом с розовым танком.

Большинство граждан не приемлет практики ликвидации старых памятников

Исследование, проведенное по заказу «Чешского Радио», выявило, что почти две трети граждан Чехии не поддерживают демонтаж памятников, напоминающих о личностях и событиях Второй мировой войны.

– Преобладает точка зрения, согласно которой ликвидация старых памятников является неуместной, а воздвижение новых под влиянием изменения взгляда на исторические события воспринимается как неоправданное,

– сообщил Пршемысл Чех, сотрудник проводившего опрос агентства Median.

Упразднение памятников считают неприемлемым 62 % участников опроса. Установку новых монументов, продиктованную изменением взгляда на историю, критикуют 60% респондентов. По словам П. Чеха, мнение сторонников или противников изменения подхода к существующим на территории страны памятникам в большинстве случаев связано с их политическими предпочтениями:

– Новый взгляд на памятники, установленные после Второй мировой войны, чаще всего отвергают избиратели коммунистической партии, движений «Свобода прямой демократии» – SPD и ANO (входит в правящую коалицию – прим.). Наоборот, сторонникам правой оппозиции и партии «Пиратов» новый подход претит в меньшей мере.

55 процентов людей (чаще всего мужчины и люди старше 60 лет), принявших участие в опросе, считает — в стране налицо попытки фальсификации истории. О переписывании истории недавно говорили также представители дипломатии России в связи с планами пражского района Ржепорые и его главы Павла Новотного по установке памятника бойцам РОА. Власовцы пришли на помощь восставшим в Праге в решающие дни 1945 года, хотя до этого воевали на стороне нацистов против Красной армии, в связи с чем Москва считает их предателями и коллаборационистами. Чешское общество не отрицает их помощь, однако по-прежнему относится к ним двояко.

Культурная память нации. Незыблемость или пересмотр?

По мнению историка Яромира Mрньки, сильные эмоции в связи подобными случаями разгораются из-за разной трактовки исторических событий.

– Существуют две культуры воспоминания o Второй мировой войне. история чешской памяти и история русской памяти не очень компатибильны друг с другом. В случае российской культуры воспоминания произошло законсервирование первоначального советского восприятия событий военного периода, когда ее представители чувствуют себя освободителями от фашизма и теми, кто гарантировал послевоенный миропорядок. Тогда как в случае Чехии уже в 1990 -е годы открылось пространство для дебатов о ряде деятелей освобождения и многих обстоятельствах, ранее умалчиваемых – целенаправленно, прежде всего, со стороны представителей коммунистической диктатуры.

В двухдневном опросе, проведенном в декабре, приняли участие свыше тысячи респондентов из всех регионов Чешской Республики.