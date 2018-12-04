Богемия – земля кельтов

При этом в течение целого столетия, с середины второго по середину первого века до н.э., здесь существовал крупнейший город, служивший центром этих земель. Сюда съезжались торговцы и ремесленники, шумел рынок. Однако этот стремительно разросшийся город столь же внезапно и исчез.

Между двух небольших холмов, на которых можно разглядеть фрагменты построек, остались следы сооружения, напоминающего дамбу искусственного озера.

«И так называемый северный, и южный акрополи изучались археологами с середины 1950-х по середину 1980-х гг., прежде всего, сотрудником Национального музея в Праге доктором Брженем. К сожалению, до сих пор его открытия не были детально обработаны – ученый умер раньше, чем завершил свои исследования. По поводу того, что перед нами находится, мы до сих пор точно не можем сказать, что это – остатки кельтской или более современной культуры», – уточняет сотрудник Южно-Чешского музея, археолог Ондржей Хвойка.

«На северном акрополе можно сегодня обнаружить фундамент восьмигранного строения, служившего центральной точкой и возведенного на самом высоком месте. Вероятно, это сооружение использовалось не с практической целью, а являлось святилищем. Однако это еще требует подтверждения с помощью современных методов исследования, которые следует сопоставить с необработанными материалами доктора Брженя».

Кельтский торговый путь: соль, мед и рабы

Археолог напоминает, что здесь вдоль реки проходила дорога, по которой через Вышебродский перевал доставлялась соль с альпийских соляных полей. В обратном направлении везли мед и кость, гнали рабов.

Главный путь пролегал через всю территорию сегодняшней Чехии, вдоль Влтавы, через такие оппиды кельтов как Невезице, Гразаны, Завист и далее в предгорья Крушных гор, а затем в германские земли. Почему же Тршисовский оппид существовал такой короткий период? И отчего внезапно исчез?

«Это – вопрос, связанный с исчезновением всей кельтской цивилизации в Центральной Европе. Мы точно знаем, что кельты жили здесь, их культура переживала расцвет, однако неожиданно в середине I века до н.э. происходит коллапс. Что его могло вызвать? Факторов могло быть несколько. Мы практически нигде не обнаруживаем следы какого-то насилия, нападения, захвата, сожжения, разрушения. На примере Тршисовского оппида и других городов-крепостей мы видим, что люди ушли оттуда, в сущности, по собственной воле. Второй важный пункт – эти места, безусловно, оставили не все кельты. Ушли обитатели оппидов, которые примерно в одно и то же время опустели. А обитатели крупных поселений, в основном, остались, постепенно смешиваясь с пришедшими сюда германскими племенами», – рассказывает археолог.

Куда и почему ушли кельты?

Как правило, ученые объясняют уход кельтов тем, что их выдавили древние германцы – маркоманы. Возможно, кельты переместились в направлении сегодняшней Франции или даже перебрались в Британию. Другие исследования говорят о том, что существенная часть кельтов, наоборот, мигрировала на территорию современной Словакии, где появился оппид Братислава. Около 50 г. н.э. многие из них полегли в боях с даками, которыми предводительствовал царь Дакии Буребиста.

На территории современной Чехии кельты провели около полутысячи лет. В VI–V вв. до н.э. в Западную Чехию и Баварию пришли племена, вошедшие в историю под именем бойи. На латинском языке их земля именовалась Boiohaemum – «материнский дом Бойев», что и дало название стране – Богемия. Здесь они строили свои оппиды – десятки гектаров огороженной территории, на которой находились усадьбы, резиденции знати, культовые сооружения.

