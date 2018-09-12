Богемец Одорико, поведавший Европе о Китае и Тибете

В память о 700-летии начала знаменитого путешествия францисканского миссионера пражскому собору Девы Марии Снежной была из Италии торжественно передана часть мощей блаженного – фрагменты кожи святого, подлинность которых была официально засвидетельствована министром итальянской провинции.

Odoricus Boemus появился на свет около 1286, в Порденоне, городке на севере Италии. Скончался в Удине в 1331 году. Что же связывает его с Чехией?

«По всей видимости, он был сыном чешского военного, оставшегося в Порденоне в годы правления короля Пржемысла Отакара II, державшего в этом городе гарнизон. Там и родился Одорик. Во Франции хранится рукопись, в которой указано: «Я Одорик, чех из Порденоне». Существуют и другие свидетельства. С окончательной определенностью подтвердить его происхождение нельзя, но большая доля вероятности в этом есть», – поясняет в интервью «Радио Прага» Петр Регалат Бенеш, священник ордена францисканцев.

Источники называют и имя отца Одорико – Маттусси, то есть Матуш, который был солдатом, а возможно и рыцарем в чешском войске, стоявшем на территории Северной Италии – в XIII веке Фурлания (сегодняшняя провинция Фриули) входила в состав империи короля Отакара II. Мать будущего путешественника была, вероятно, родом из Удине.

Время аскетов и миссионеров

Конец в XIII века – время христиан-подвижников. В 15-летнем возрасте Одорико принимает постриг во францисканском монастыре Удине. Юноша готовится стать миссионером и, завершив свое обучение, удаляется в леса Прованса для поста и молитв. По возвращении в монастырь Одорико был рукоположен в священнический сан.

С 1300 по 1314 г. с братом Якубом из Ирландии он предпринимает свое первое миссионерской путешествие – в Туркмению, которая тогда была частью Монгольской империи. Сведений об этой миссии почти не сохранилось. Затем Папа Иоанн XXII направляет его в Персию и Китай. Путешествие продлится долгие годы – с 1316 или 1318 по 1330-й.

«Хотя о нравах и обычаях мира земного много чего рассказали разные люди, но знайте, что и я, брат Одорико из Форо Юлио, могу поведать вам о множестве чудес, а чудеса эти сподобился я увидеть и о них наслышался, когда по доброй воле прошел через море и побывал в странах неверных (ad partes infidelium), дабы споспешествовать спасению душ», – так начинаются его воспоминания, которые Одорико перед смертью надиктует падуанскому монаху.

Из Великой Армении в Индию

В своем сочинении Одорико подробно описывает свое путешествие: из Венеции через Константинополь он по Черному морю приплыл в Трапезунд. Далее следовали Эрзрум, Тебриз, Язд и Ормуз.

«Покинув Трапезонд, я направился в Великую Армению, в город, который называется Эрзурум, некогда очень красивый, богатый; да и таким бы он и остался, если бы его изрядно не разрушили татары и сарацины. Вдоволь там хлеба и мяса и всего прочего, только вина и плодов мало. В Арзироне очень холодно, и здешние жители считают, что в целом свете нет места, которое лежало бы выше. Вода в Арзироне отменная, и не лишено вероятия, что ключи эти питаются из Евфрата, а до Евфрата отсюда день пути, никак не больше. И город стоит на полпути к Тавризу.

Из Арзирона прошел я к некой горе, которая называется Савискало; и есть в той стороне гора, на которой стоял Ноев ковчег. Пожалуй, я бы взошёл на нее, согласись мои спутники обождать меня. Впрочем, местные люди говорили нам, будто никому еще не удавалось подняться на эту гору, и все потому, полагают они, что на то нет воли всевышнего».

Прибыв на корабле в Индию, в окрестностях современного Бомбея он выкопал погребенные там мощи мучеников – трех итальянцев и одного грузина, казненных по приказу местного правителя.

Затем будущий блаженный добрался до Цейлона, посетил гробницу апостола Фомы в индийской области Малабар. Через Суматру, Яву, Борнео и Вьетнам он попал в Гуанчжоу и порты Тайваньского пролива, учредил два францисканских монастыря, которым и оставил мощи индийских мучеников.

Ханчжоу Одорико назвал величайшим городом в мире. О Китае он оставил некоторые точные описания обычаев, например, бинтование ног у женщин, калечащее ступню. Такую немаловажную деталь упускает, например, в своих воспоминаниях его современник Марко Поло, что давало скептикам повод усомниться в подлинности путешествий венецианца.

Побывал Одорико и на севере империи в Ханбалыке – Пекине, где провел три года, вплоть до 1327-го, после чего сухопутным путем отбыл на родину. По дороге он якобы пересек таинственную страну пресвитера Иоанна, которая, как считали в средние века, лежит где-то в Индии или Тибете.

Первый европеец в Тибете?

Одорико называют чуть ли не первым европейцем, проникшим в Тибет. Об этом этапе своей «одиссеи» он сообщает не очень подробно. Из записок следует, что он проделал путь в эту горную страну в своем монашеском одеянии францисканца – рясе с капюшоном, подпоясанной белой веревкой, и в кожаных сандалиях. При этом Тибетское горное плато находится на высоте около 4000 м над уровнем моря, и даже летом температура ночью опускается до 9 ° C, а зимой до минус сорока.

«Многие ученые, как в Чехии, так и в Италии, продолжают обсуждать, насколько сведения в его книге соответствуют действительности. Однако он доподлинно описал некоторые местные тибетские традиции, которые тогдашним европейцам должны были казаться чем-то совершенно невозможным. Это – высокогорный край, и там сложно хоронить людей в земле. И что делали и, вероятно, делают по сей день – это относят мертвое тело на определенное место и оставляют его птицам», – приводит доводы «за» Петр Регалат Бенеш.

Покровитель странствующих и путешествующих

Так или иначе, но записи Одорико не одну сотню лет служили для европейцев единственным источником сведений о Тибете. Если верить повествованию, оттуда францисканец шел через Гиндукуш, посетив долину, которую боялись местные жители, – якобы живым оттуда никто не возвращался. Об этом эпизоде Одорико сообщает, что «увидел там ужасные вещи» – множество человеческих скелетов. «Я также там слышал разную музыку, главным образом, звуки арфы, и от этого шел такой шум, что меня одолел великий страх». Согласно поверьям, игрой на музыкальных инструментах людей подманивали подземные демоны. Что за долину увидел францисканец, специалисты не могут установить до сих пор. Высказывались даже такие невероятные предположения, что он мог обнаружить останки воинов Александра Македонского, погибших в битве с индийскими вождями. Звуки, услышанные Одорико, сегодня объясняют перепадом температуры в скалах, который создает своего рода барабанный бой.

Повествование миссионера-францисканца легло в основу «Приключений сэра Джона Мандевиля» – самой популярной книги путешествий в средневековой Европе. В 1755 году состоялась беатификация Одорико из Порденоне – он был признан блаженным, однако, возможно, получит и титул святого.

Хотя книга путешествий Олдржиха-Одорико была в 1962 г. переведена на чешский язык, его имя пока мало известно в стране, с которой связано его происхождение. По мнению Петра Регалата Бенеша, блаженного Олдржиха, частица мощей которого с 11 сентября 2018 года хранится в пражском соборе, можно почитать как покровителя странствующих и путешествующих и как открывателя новых земель. В отличие от Марко Поло, Одорико Порденоне не привез европейцам идею бумажных денег, но его повествование с неменьшим основанием может называться книгой о разнообразии мира.