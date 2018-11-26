Блаудрук и бисерные елочные игрушки – чешские кандидаты в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Решение о том, станут ли чешские традиционные промыслы частью всемирного наследия, примет в понедельник Международный комитет ЮНЕСКО на своем заседании на острове Маврикий.

Еще в XIX веке был блаудрук широко распространен по всей Центральной Европе. При помощи индиго создавали не только узоры на национальных костюмах. Нанесением синей краски на натуральные полотняные, х/б и льняные ткани украшали практически все текстильные изделия. В настоящее время в Чехии остались только две мастерские, где владеют искусством так называемой «синей печати».

«Нужно нанести краску на печатную форму, а затем перенести ее на полотняную ткань, вот таким образом», - показывает Франтишек Йох из поселка Стражнице.

Кажется все просто, но мастер должен обладать целым набором специальных профессиональных навыков. Каких именно, рассказывает Ленка Драпалова, куратор выставки текстильных изделий Валашского музея прикладного искусства в Рожнове-под-Радгоштем: «Во-первых, он должен уметь смешивать как синюю краску, так и смесь, которая используется для нанесения узоров, справиться с обслуживанием нужного технического оборудования, и в то же время быть талантливым художником, способным придумывать новые узоры и наносить их на ткань. В целом, это довольно сложный процесс».

Как «модротиск», так и производство уникальных елочных игрушек из стеклянного бисера уже внесены в национальный реестр нематериального наследия.

«Сначала в трубочке выдуваются бусинки. Эти сплошные ленты серебрятся, раскрашиваются, потом разрезаются на отдельные бусины. Некоторые дополнительно расписываются, а потом из них составляются украшения, нанизанные на проволоку», - описывает процесс создания игрушек из бисера Марек Кулгавы, владелец фирмы Rautis.

«Это уникальные, традиционные примеры народных промыслов в Чешской Республике», - считает Мартин Ситек из Института народной культуры.

В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО от Чехии уже включены, например, соколиная охота и масленичное хождение по домам и маски в районе Глинецко. Кроме кандидатур бисерных елочных игрушек из Поникла и блаудрука, Чехия в настоящее время готовится еще к двум совместным номинациям - «игре на волынке», а также феномену «любительского театра».

