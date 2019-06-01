Благотворительный концерт «Чехи для Шри-Ланки»

Конгресс-центр отеля Hilton в Праге стал местом проведения благотворительного концерта «Чехи для Шри-Ланки» в помощь семьям пострадавших 21 апреля от террористических актов во время пасхальных богослужений в церквях и в отелях Шри-Ланки. Мероприятие пройдет под эгидой Томаша Петршичека, министра иностранных дел Чешской Республики. В концерте примут участие исполнители и музыкальные коллективы мирового уровня, в том числе, филармонический оркестр им. Богуслава Мартину из Злина и индийский дирижер Дебашиш Чаудхури; библейские песнопения исполнит Мартина Цукрова (меццо-сопрано). Деньги, вырученные от продажи входных билетов, будут перечислены конкретным семьям, пострадавшим от трагедии. Минимальная цена билета составляет 700 крон (около 28 евро). Оплату можно переводить сразу на счет благотворительной организации Charitа ČR. О значимости концерта рассказал директор организации Якуб Личка:

— Мы c удовольствием подключились к этому проекту, потому что хотели участвовать в подготовке этого мероприятия. Я думаю, это очень важно, потому что благотворительный концерт – прекрасный способ совместить культурное мероприятие, позитивные эмоции от классической музыки, эмоциональное переживание с хорошим поступком – сбором средств для пострадавших во время террористических актов на Шри-Ланке.

Теракты унесли жизни не менее 250 человек, еще несколько сотен были ранены. Взрывы практически одновременно прогремели в трех столичных отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.

Как заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, этот концерт — возможность доказать, что жителям Чехии небезразлично то, что происходит в мире; это дань памяти всех, кто погиб или пострадал во время этих нападений. Глава МИД отметил, что проведение концерта – не только акт солидарности и поддержки, но и выражение готовности бороться с терроризмом и противостоять ему на всех фронтах. С этим мнением согласен и директор организации Charitа ČR Якуб Личка:

— Я считаю – и я хотел бы это подчеркнуть – что не так важно, сколько денег будет собрано. Может быть, мы соберем мало, а может, и много. Важно другое – необходимо доказать, что в ситуации, когда где-то в мире происходят такие варварские террористические акты, жертвами которых становится беззащитное мирное население, женщины, старики и дети, не способные самостоятельно защитить себя от террористов, необходимо что-то сделать в их поддержку. Нужно проявить себя, свою позицию, показать, что мы солидарны с пострадавшими, что мы думаем об этих людях и молимся за них, что мы готовы быть рядом и помочь им в это непростое время.

Одним из инициаторов концерта стали «Чешские центры», созданные Министерством иностранных дел Чехии для развития международного сотрудничества в области культуры, образования, торговли и туризма. Задача «Чешских центров» – поддерживать положительный имидж Чехии за рубежом, в первую очередь, силами дипломатии. В 2018 году уже действовало 24 таких центра в 21 стране. По словам генерального директора «Чешских центров» Ондржея Черны, культура всегда была и остается одним из самых сильных средств выражения и пропаганды ценностей, которые провозглашает Чешская Республика. В этом и состоит задача «Чешских центров».