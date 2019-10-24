Бизнес-адрес в секретном объекте: скандальная утечка из чешской разведки

Как выяснило «Чешское Радио», сотрудник указывал секретный объект в в своей регистрационной записи на предпринимательскую деятельность даже в то время, когда занимал должность в высшем руководстве структуры разведки.

23 октября 2019 года Марек Шимандл – глава Управления по внешним связям и информации, то есть службы внешней разведки Чешской Республики, подтвердил этот факт парламентариям. Журналистам ситуацию озвучил председатель постоянно действующей Комиссии парламента по контролю внешней разведки, депутат от партии гражданских демократов Павел Блажек: «Этот сотрудник совершил сразу две ошибки. Во-первых, что вообще зарегистрировался как предприниматель, а во-вторых, когда стало известно, что он заступает на руководящую должность в разведке, то должен был эту информацию удалить».

По словам депутата, ошибка была совершена 17 лет назад и якобы не нанесла никакого урона чешской разведдеятельности, а объект разведка в течение последних трех кварталов вообще не использовала. Тем не менее, Павел Блажек как член парламентской комиссии уверен, что управлению следует чаще проверять возможных подобных утечек.

Глава внешней разведки Чешской Республики Марек Шимандл отказался от комментариев. Как сообщает «Чешское Радио», допустивший серьезный просчет сотрудник многие годы работал в режиме секретности. В начале года он получил повышение и занял место заместителя Управления, а потом временно даже занимал пост руководителя всей спецслужбы. Именно тогда его имя в контексте разведуправления появилось в официальных источниках, в частности, прозвучало на пресс-конференции одного из членов правительства. Естественно, что в этот момент в фокус общественного внимания попали и факты его биографии, которую разведка ни тогда, ни позже не озаботилась «подчистить», даже после того как в этом году он ушел со службы и стал гражданским лицом.

Неприметное офисное здание с антеннами на крыше

Следует напомнить, что в Чехии закон обязывает публиковать в открытом доступе информацию на лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, так что благодаря бизнесу «засветившегося» агента в интернете можно легко проложить тропинку к засекреченному зданию, притаившемуся в тихом квартале пражского района Дейвице. Таким образом, «всплывает» не только адрес этого человека, но и все фирмы и лица, которые там зарегистрированы.

Сотрудник разведки – теперь уже бывший – не комментирует всплывшие скандальные подробности. Связаться с ним «Чешскому Радио» не удалось – в течение трех недель он так и не вышел на контакт с журналистами. При этом его юридический адрес оставался действующим вплоть до лета этого года – то есть до того времени как делом начали заниматься репортеры. После этого он перенес регистрацию на адрес своей постоянной прописки в Северной Чехии. При этом пражский адрес до сих пор можно найти в записи о предпринимательской деятельности.

На первый взгляд, здание в пражском районе Дейвице – обычный офисный центр, однако, присмотревшись внимательнее, можно заметить некоторые особенности: окна всегда наглухо закрыты жалюзи, на крыше установлено множество антенн, въезд на территорию перегораживает шлагбаум, а периметр просматривается видеокамерами.

На вопросы «Чешского Радио» разведуправление не ответило, мотивируя это режимом секретности, однако характер объекта подтвердил источник в этой структуре на правах анонимности. По его утверждению, здание используется спецслужбами страны с 1990-х годов. «Там работают сотрудники, занимающиеся балканскими странами», – сообщил он. Основная проблема состоит в том, что конкретные компании и людей, в них работающих, можно обнаружить в открытом регистре, а это ставит под удар безопасность агентов и проводимых ими операций. В здании зарегистрировано шесть фирм, одна из которых владеет зданием как раз с 1990-х годов.

Зная эти фирмы, можно вычислить и более разветвленную структуру компаний, находящихся по другим адресам, а также связанных с ними людей. Например, предприниматель с инициалами J. S. представляется в социальной сети LinkedIn как «менеджер и консультант», специализирующийся на Румынии, Болгарии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине и Македонии».

Еще до заседания парламентской комиссии министр внутренних дел Ян Гамачек, в чьем ведении находится Управление информации, подтвердил «Чешскому Радио», что вопрос секретности необходимо рассматривать со всей серьезностью. «Если информация из вашего сообщения подтвердится, то, разумеется, нужно признать, что ошибка имела место. Однако необходимо установить, насколько серьезной она была и к каким результатам привела», – заявляет министр.

Бывший шеф военной разведки Андор Шандор считает, что подобные утечки – риск для любой спецслужбы мира. «Какое бы то ни было рассекречивание объектов и сотрудников – всегда серьезная проблема. Помимо прочего, за данным объектом могли и ранее следить вражеские спецслужбы и вычислять сотрудников, которые затем моли становиться мишенью различных атак», – подчеркнул Шандор в интервью «Чешскому Радио».

Адрес в Дейвице в связи с именем агента разведки фигурирует в регистре предпринимателей еще с 2002 года. По данным сайта Aktuálně.cz, именно тогда он и поступил на службу в Управление информации, сотрудники которого не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью. Один из опытных разведчиков так прокомментировал ситуацию: «В данном случае должна был сработать служба внутренней безопасности, а ответственное лицо должно было сразу понять, что открытая информация может поставить под угрозу секретность данных. Это – просчет конкретного офицера разведки и спецслужбы как таковой.

Ранее с подобным скандалом уже сталкивалась чешская контрразведка, которая в 2000-х по недосмотру опубликовала данные о принадлежащих ей объектах в кадастре недвижимости. В результате в 2004 году издание MFDnes опубликовало адреса ее явочных квартир и учебных центров.