Бездомных предлагают поселить на время карантина в замки, отели и публичные дома

Вместимость палаточного городка для пражских бездомных недостаточна

В Праге в конце минувшей недели в сотрудничестве со столичной благотворительной организацией открыли палаточный городок для людей без крыши над головой, где они могут во время пандемии коронавируса проводить время и ночевать. Сотрудники Charita раздают им маски и еду. Вместимость городка — лишь до семидесяти человек; власти чешской столицы стремятся найти решение, куда поместить остальных. Как сообщила глава отдела социальных дел мэрии Милена Йонова, число «людей с улиц в Праге составляет, по беглым подсчетам, примерно тысячу». В учреждениях социального обслуживания мест для всех не хватит, поэтому предлагается на критический период поселить людей без определенного места жительства в опустевшие общежития и отели.

Kaк сообщает газета Hospodářské noviny, «мэр Праги Зденек Гржиб в конце марта призвал учредителя фактически публичного дома ShowPark в районе Голешовице в лице общества Е.R.O.C. освободить помещение, владельцем которого является столичная мэрия, с целью использовать его для проживания бездомных».

Проституция в Чехии не является легальной и регулируемой деятельностью, сутенерство преследуется по закону. Публичные дома, тем не менее, действуют, однако скрываются под маской массажных салонов и стриптиз-клубов.

В Либереце активна группа специалистов COVID-19/безкрыши

Кризисный штаб Либерецкого края на севере республики призвал подотчетные учреждения составить учет людей без крова в этой области. Положительный пример, как считают власти края, показывает город Либерец с населением менее 100,5 тыс. человек, где уже действует группа специалистов под названием COVID-19/bezpřístřeší (COVID-19/безкрыши). Администрация гетмана, в свою очередь, занялась активным поиском временного жилья, где бездомные могли бы переждать время карантина.

В приютах и других учреждениях социальной защиты в Либереце на данный момент проживает свыше ста бездомных. В одном из них, социальном приюте для бездомных мужчин Speramus на улице Широка, побывала и репортер «Чешского Радио».

«Когда бездомные выходят из дома, мы контролируем, не забыли ли они надеть маску. По возвращении они дезинфицируют руки и, конечно, переобуваются», – говорит социальная работница Надя Ваньгарова.

«Мы обеспечиваем для наших клиентов предоставление основных услуг. В нашем доме мужчины расселены по комнатам для четырех и шести человек, что конечно, ситуация далеко не идеальная. Они должны придерживаться довольно строгого порядка. В целом у нас сегодня проживает двадцать пять клиентов, которых мы стараемся удержать под нашей крышей. Однако когда они проводят долгое время вместе, это сделать довольно сложно. Те, кто способен, сами ходят за покупками. Пятнадцать наших обывателей достигли уже пенсионного возраста, вместо них в магазины ходят работники социального приюта. Некоторые клиенты ходят на работу»,

– рассказал директор учредившего данный приют общества Návrat Роберт Праде.

Общество Návrat является также учредителем прошедшего комплексную реконструкцию Дома для женщин и семей с детьми на улице Векова. Оба дома получили по полсотни респираторов, а также медицинские маски из центра Kontakt, социальные работники которого их регулярно стирают и дезинфицируют. В настоящее время они озабочены нехваткой безконтактных термометров для измерения температуры тела и теплых ботинок для своих клиентов.

Устецкий край готов разместить людей без крова в пустующих замках

Выход из положения ищут и в Моравско-Силезском крае, где, согласно данным Научно-исследовательского института труда и социальных дел по итогам 2019 года, проживает самое большое количество бездомных в Чешской Республике.

«Прийти в себя бездомные могут также в карантине, организованном в пространстве пустующих долгое время замков в Либешице, где прежде находился интернат для инвалидов, а также в Глинянах. С данной инициативой выступили власти Устецкого края»,

– рассказал заместитель гетмана Устецкого края Мартин Клика. Он пояснил, что замки пустуют из-за того, что краю пока не удалось продать эту недвижимость. Администрация гетмана уже подготовила двести койко-мест в неиспользуемых ныне объектах.