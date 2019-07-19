Берлин обвинил Прагу в равнодушии к беженцам

Томаш Петршичек заверил, что Чешская Республика «готова помочь при решении миграционной проблемы, однако отказывается от таких мер как обязательные квоты по перераспределению беженцев».

Число попыток незаконного пересечения австрийско-немецкой границы более чем вдвое превышает аналогичные случаи в чешском приграничье

Согласно подчетам ФРГ, в прошлом году общее число нелегальных пересечений чешско-немецкой границы повысилось на 6,5%. В 2017 году было зафиксировано 4035 таких случаев, в 2018 – на 260 больше, тогда как число аналогичных попыток на границе с другими соседними государствами в целом снизилось. Однако МВД Чехии утверждает, что число попыток незаконного пересечения чешско-немецкой границы, по чешской статистике, наоборот, сократилось. Почему возникла ситуация разночтений в разъяснении сложившегося положения?

Министр внутренних дел ЧР Ян Гамачек:

– Немецкая сторона ведет подсчет таких случаев иначе, чем чешская. В статистику Германии попадает каждый человек, задержанный в пространстве приграничной полосе, который не способен в момент проверки предоставить удостоверяющие его личность документы. Однако это вовсе необязательно нелегальные беженцы. В ряде случаев оказывается, что лица, имеющие право пребывания в ФРГ, просто приехали в Чехию за покупками или чтобы заправить автомобиль.

Намного больше общее количество пересечений не чешско-немецкой, а австрийско-немецкой границы — 11 464. Глава чешского МВД, который является лидером коалиционной партии социал-демократов, сообщил о намерении договориться с немецкой стороной об утверждении единой методики сбора данных. Это позволит сопоставить материалы наблюдения и впредь избежать разногласий в оценке.

«Квоты не решают, а усугубляют проблему»

По мнению Гамачека, предметом критики Зеехофера, вероятно, вновь являются квоты по перераспределению беженцев в Европейской союзе, внедренные в 2015 году, которые не приемлет не только Чехия. Глава МВД, реагируя на выпад Зеехофера, опубликовал в Twitter сообщение о готовности ЧР принимать самое непосредственное участие в европейском решении проблемы миграции: «Мы проявляем максимальную активность в охране внешней границы ЕС и участвуем в оказании помощи странам, откуда идет поток беженцев. По мнению Чехии, квоты не решают, а усугубляют проблему, что показало и прошлое».

Страны Вышеградской четверки (V4 - Чехия,Словакия,Польша,Венгрия) на протяжении долгого времени отвергают «механизм солидарного распределения», ранее предлагаемый А. Меркель, подчеркивая, что он разделяет Европу. V4 считаeт целесообразной помощь непосредственно в зонах конфликтов, и в тех местах, где оказываются беженцы, покинув пределы своей родины.

«Страны должны сами решать, кого впускать на свою территорию»

– Как отреагировали на резкую критику из уст такого влиятельного немецкого политика другие представители чешской политической сцены?

Член парламентского Комитета по европейским вопросам Aдам Kaлоус также уверен, что принятие мигрантов должно быть свободным и добровольным, а не навязанным извне:

– Я считаю, что основой обеспечения безопасности каждой страны, включая Чехию, является возможность самой проанализировать и определить, кого она хочет впустить на свою территорию, а кого нет.

– Kаким образом готова помочь Чехия европейским партнерам?

Председатель подкомитета по вопросам миграции и предоставления убежища парламента ЧР Гелена Лангшалдова напомнила о гуманитарной помощи, предоставляемой Чехией Африке и регионам, через которые проходят главные миграционные пути в Европу.

– Чешская Республика переводит внушительные суммы на счет целевого фонда для Африки, реализует гуманитарную медицинскую программу «Medevac», в рамках которой наши врачи и медперсонал работают в горячих точках. В 2019 году она ориентирована, кроме прочего, на оказание помощи населению Ближнего Востока и Африки (бюджет проекта в этом году составляет 2,3 млн евро). Мы принимаем и меры по улучшению условий жизни в лагерях для беженцев, и мне очень жаль, как господин Зеехофер высказался в наш адрес. Квоты как таковые не решают миграционной проблемы, ее надо решать вне границ Европы.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в связи с прозвучавшей критикой напомнил также о том, что Чехия направляет своих военных и полицейских на подмогу стражам порядка в страны, которые стали самыми крупными миграционными коридорами.

Как напоминают чешские СМИ, Хорст Зеехофер не считает существующий способ перераспределения беженцев эффективным, предлагая взвесить возможность заключения соглашения с теми государствами, которые согласятся принять участие в распределении мигрантов, когда, например, приходит сообщение о необходимости спасать беженцев в Средиземном море. Последний год это стало одной из типичных задач для еврокомиссаров, сообщил Министр внутренних дел ФРГ.