Берлин обвинил Прагу в равнодушии к беженцам

Лорета Вашкова
19-07-2019
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Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, десять лет занимавший пост премьера Баварии, на днях обрушился с критикой в адрес Чехии. По словам Зеехофера, посетив Прагу в мае текущего года, он пришел к выводу, что «желание Чешской Республики принимать участие в поисках общеевропейского решения проблемы миграционного кризиса приближается к нулю». Незаслуженной критику считает глава чешской дипломатии Томаш Петршичек. Некоторые разногласия в оценке сложившейся ситуации между Прагой и Берлином, вероятно, возникают в результате разной методики сбора данных о мигрантах, считает руководитель чешского МВД Ян Гамачек.

Глава МИД Томаш Петршичек, фото: Барбора НемцоваГлава МИД Томаш Петршичек, фото: Барбора Немцова Томаш Петршичек заверил, что Чешская Республика «готова помочь при решении миграционной проблемы, однако отказывается от таких мер как обязательные квоты по перераспределению беженцев».

Число попыток незаконного пересечения австрийско-немецкой границы более чем вдвое превышает аналогичные случаи в чешском приграничье

Согласно подчетам ФРГ, в прошлом году общее число нелегальных пересечений чешско-немецкой границы повысилось на 6,5%. В 2017 году было зафиксировано 4035 таких случаев, в 2018 – на 260 больше, тогда как число аналогичных попыток на границе с другими соседними государствами в целом снизилось. Однако МВД Чехии утверждает, что число попыток незаконного пересечения чешско-немецкой границы, по чешской статистике, наоборот, сократилось. Почему возникла ситуация разночтений в разъяснении сложившегося положения?

Министр внутренних дел ЧР Ян Гамачек:

Глава МВД Ян Гамачек, фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоГлава МВД Ян Гамачек, фото: Филип Яндоурек, Чешское радио – Немецкая сторона ведет подсчет таких случаев иначе, чем чешская. В статистику Германии попадает каждый человек, задержанный в пространстве приграничной полосе, который не способен в момент проверки предоставить удостоверяющие его личность документы. Однако это вовсе необязательно нелегальные беженцы. В ряде случаев оказывается, что лица, имеющие право пребывания в ФРГ, просто приехали в Чехию за покупками или чтобы заправить автомобиль.

Намного больше общее количество пересечений не чешско-немецкой, а австрийско-немецкой границы — 11 464. Глава чешского МВД, который является лидером коалиционной партии социал-демократов, сообщил о намерении договориться с немецкой стороной об утверждении единой методики сбора данных. Это позволит сопоставить материалы наблюдения и впредь избежать разногласий в оценке.

«Квоты не решают, а усугубляют проблему»

Хорст Зеехофер, фото: Michael Lucan, CC BY-SA 3.0 DEХорст Зеехофер, фото: Michael Lucan, CC BY-SA 3.0 DE По мнению Гамачека, предметом критики Зеехофера, вероятно, вновь являются квоты по перераспределению беженцев в Европейской союзе, внедренные в 2015 году, которые не приемлет не только Чехия. Глава МВД, реагируя на выпад Зеехофера, опубликовал в Twitter сообщение о готовности ЧР принимать самое непосредственное участие в европейском решении проблемы миграции: «Мы проявляем максимальную активность в охране внешней границы ЕС и участвуем в оказании помощи странам, откуда идет поток беженцев. По мнению Чехии, квоты не решают, а усугубляют проблему, что показало и прошлое».

Страны Вышеградской четверки (V4 - Чехия,Словакия,Польша,Венгрия) на протяжении долгого времени отвергают «механизм солидарного распределения», ранее предлагаемый А. Меркель, подчеркивая, что он разделяет Европу. V4 считаeт целесообразной помощь непосредственно в зонах конфликтов, и в тех местах, где оказываются беженцы, покинув пределы своей родины.

«Страны должны сами решать, кого впускать на свою территорию»

– Как отреагировали на резкую критику из уст такого влиятельного немецкого политика другие представители чешской политической сцены?

Фото: Kai Stachowiak, Pixabay / CC0 Public DomainФото: Kai Stachowiak, Pixabay / CC0 Public Domain Член парламентского Комитета по европейским вопросам Aдам Kaлоус также уверен, что принятие мигрантов должно быть свободным и добровольным, а не навязанным извне:

– Я считаю, что основой обеспечения безопасности каждой страны, включая Чехию, является возможность самой проанализировать и определить, кого она хочет впустить на свою территорию, а кого нет.

– Kаким образом готова помочь Чехия европейским партнерам?

Председатель подкомитета по вопросам миграции и предоставления убежища парламента ЧР Гелена Лангшалдова напомнила о гуманитарной помощи, предоставляемой Чехией Африке и регионам, через которые проходят главные миграционные пути в Европу.

– Чешская Республика переводит внушительные суммы на счет целевого фонда для Африки, реализует гуманитарную медицинскую программу «Medevac», в рамках которой наши врачи и медперсонал работают в горячих точках. В 2019 году она ориентирована, кроме прочего, на оказание помощи населению Ближнего Востока и Африки (бюджет проекта в этом году составляет 2,3 млн евро). Мы принимаем и меры по улучшению условий жизни в лагерях для беженцев, и мне очень жаль, как господин Зеехофер высказался в наш адрес. Квоты как таковые не решают миграционной проблемы, ее надо решать вне границ Европы.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в связи с прозвучавшей критикой напомнил также о том, что Чехия направляет своих военных и полицейских на подмогу стражам порядка в страны, которые стали самыми крупными миграционными коридорами.

Как напоминают чешские СМИ, Хорст Зеехофер не считает существующий способ перераспределения беженцев эффективным, предлагая взвесить возможность заключения соглашения с теми государствами, которые согласятся принять участие в распределении мигрантов, когда, например, приходит сообщение о необходимости спасать беженцев в Средиземном море. Последний год это стало одной из типичных задач для еврокомиссаров, сообщил Министр внутренних дел ФРГ.

Лорета Вашкова
19-07-2019
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