Бакалавры нарасхват, но учиться им придется всю жизнь

Анализ Минобразования показал, что безработными в течение первых месяцев после получения диплома остаются менее полутора процента выпускников.

«По нашим данным, быстрее других работу находят IT-специалисты и бывшие студенты медицинских и педагогических вузов. Наоборот, труднее других трудоустраиваются выпускники сельскохозяйственных факультетов и лесного хозяйства», - рассказывает пресс-секретарь Минобразования Ондржей Мацура. Несмотря на это, бывшим студентам высших сельскохозяйственных учебных заведений опасаться за свое будущее не стоит, утверждает менеджер по кадрам и маркетингу компании ManpowerGroup Иржи Галбрштат. Фирмы в новой рабочей силе заинтересованы.

«Компании готовы предложить выпускникам около 30 процентов вакантных должностей, так как отчаянно пытаются найти любых работников. То же самое касается и неквалифицированной рабочей силы. Исходя из опыта, могу сказать, что четверть фирм пересматривает критерии, предъявляемые к соискателям рабочего места, и в то же время инвестирует немалые средства в их тренинг, реквалификацию и развитие, чтобы они получили все необходимые знания и навыки».

Исследование далее показало, что две трети студентов находят себе работу еще до окончания обучения в вузе, то есть они уже прошли необходимую практику. Что касается зарплат, спустя год после получения диплома молодые люди получают в среднем 30 тысяч крон (1200 евро).

«Практика показывает, что рынок уже начинает привыкать и к непривычной до недавнего времени ученой степени бакалавр. Но справедливости ради надо отметить, что бакалавры зарабатывают меньше магистров», - продолжает Мацура из Минобразования.

По мнению Михала Штефла, замглавы Торговой палаты Чехии, фирмы готовы взять на работу практически каждого, кто способен и желает работать, причем это касается не только заслуженных работников со стажем, но и свежих выпускников. А внимание фокусируется уже не на обладателях степеней магистра, а вполне котируются и бакалавры.

«Вспомните, как было раньше: вечерние школы, дистанционное обучение и так далее… Мне кажется, что пополнение знаний и забота о своей карьере станет обязательной составляющей каждого в течение всей жизни. Мир развивается огромными темпами. Представление, что я чему-то научился в 26 лет, и этих знаний мне хватит на всю жизнь, безнадежно устарело».

Остается добавить, что исследование Минобразования проводилось на основе данных, полученных от 21 тысячи выпускников, в течение пяти лет.

