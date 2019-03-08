Бабиш: встреча с Дональдом Трампом проходила в радушной и непринужденной обстановке

Андрей Бабиш подарил президенту США легендарный пистолет чешского производства CZ 75, однако в Белый дом смог с собой взять лишь его фотографию.

«Конечно, я был немного рассержен, что из-за протокола у меня не было возможности вручить подарок лично, поэтому я принес президенту хотя бы его фотографию. Это - прекрасное чешское изобретение, свидетельствующее о том, что у чешских мастеров – золотые руки, что нам есть чем гордиться», - прокомментировал этот момент Бабиш, добавив при этом, что пистолет был сделан на заводе, традиция которого была заложена еще в 1936 году, когда Чехословакия была одним из крупнейших производителей оружия в мире.

Первая леди США Меланья получила в подарок от четы Бабишей серьги из чешских гранатов.

«Думаю, атмосфера была непринужденной, господин президент расслабился. Первым делом он заявил, что у меня – хорошие ботинки, соответственно, я понял, что иногда к нему приходят и в плохих. Он был позитивно настроен, было весело, даже в ходе официальных переговоров мы нашли повод посмеяться», - добавил Бабиш, по словам которого Трамп, кроме прочего, интересовался и тем, как происходило разделение Чехословакии и как складываются взаимоотношения обоих государств в настоящее время.

Глава США сообщил чешскому премьеру, что побывал в Чехословакии в 1990 году, и у него остались от этого визита прекрасные воспоминания.

Бабиш, в свою очередь, пригласил в Чехию дочь американского президента Иванку, мать которой – первая жена Трампа, чешка Ивана Трамп.

Премьер также повторно озвучил приглашение, адресованное президенту США главой Чехии Милошом Земаном.

На повестке дня – безопасность, таможенные пошлины, Сирия

Одной из главных тем переговоров была безопасность, в том числе и кибернетическая. Напомним, что чешское Национальное управление по кибернетической безопасности в минувшие месяцы обнародовало официальное предупреждение об угрозе, которую представляет для госструктур использование аппаратного и программного обеспечения, произведенного фирмами Huawei и ZTE. К подобному заключению пришли также спецслужбы США.

Премьер Бабиш в интервью «Чешскому Радио» после встречи с американским президентом заявил следующее:

«Мы должны понимать, что живем в веке, когда посредством кибернетических атак можно вывести из строя инфраструктуру, менять содержимое сообщений, мейлов, когда в Сети распространяются фейк-новости. Мы живем в «цифровую эпоху», в эпоху злоупотребления данными. Эти проблемы необходимо обсуждать на общеевропейском уровне. Мы должны координировать наши действия».

Одной из болезненных для Европы тем переговоров было введение дополнительных таможенных пошлин между Евросоюзом и США. Андрей Бабиш предупредил Дональда Трампа, что введение сборов на ввозимые в США европейские автомобили опосредованно нанесло бы серьезный удар и по чешской экономике.

«Президент Дональд Трамп не доволен тем, в какое русло направляются переговоры с Европой по поводу таможенных пошлин. Ситуация, на его взгляд, не меняется. Я, после предварительных консультаций с комиссаром Сесилией Мальмстрем, посоветовал ему дождаться выборов в Европарламент и нового состава Еврокомиссии, так как какие-либо негативные шаги еще до выборов могли бы обернуться катастрофой», - заявил Бабиш.

Оба политика в совместном коммюнике после переговоров официально выразили поддержку территориальной целостности Украины и поддержали санкции, введенные Евросоюзом в отношении России.

Из Белого дома Бабиш направился к памятнику Томаша Гаррига Масарика. В пятницу, в завершение своего визита в США, у чешского премьера запланированы посещение Капитолия и встреча с представителями еврейских общин.